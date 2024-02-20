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В Британии закрыли одну из программ для украинских беженцев

20 февраля 2024 09:19
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
В Британии закрыли одну из программ для украинских беженцев
Украинские беженцы. Фото: Petr David Josek /AP Photo
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Правительство Великобритании с 19 февраля приостановило программу помощи семьям из Украины (Ukraine Family Scheme), бежавшим от войны. Эта программа давала украинцам, имеющим родственников в Великобритании, трехлетнее право на проживание и работу в стране.

Соответствующее решение опубликовано на сайте британского правительства.

Программы для беженцев в Британии

"Украинская семейная программа" закрылась в 15:00 19 февраля 2024 года. Подать заявку на участие в этой программе больше невозможно", — говорится в сообщении правительства.

Как известно, это одна из двух программ, которая позволяла украинским беженцам легально находиться на территории Королевства, имеющих там родственников, в течение трех лет.

Однако украинцам предлагают альтернативу. После завершения Ukraine Family Scheme, ее участникам предоставляется возможность пойти на программу Homes for Ukraine, в рамках которой британцы принимают у себя украинцев в обмен на государственную поддержку.

Срок действия визы Ukraine Family Scheme истечет в марте 2025 года. До этого времени нужно найти альтернативный вариант легального пребывания в Соединенном Королевстве.

Отмечается, что с начала полномасштабной войны более 283 тысяч украинцев получили или продлили разрешение на пребывание в Великобритании.

Напомним, в 2024 году правительство Швеции намерено существенно расширить поддержку беженцев из Украины. Планируется предоставить номер социального страхования с доступом ко многим услугам и значительное повышение материальной помощи.

Также мы писали, что правительство Болгарии продлило временную защиту для украинских беженцев в год. Согласно решению Европейской комиссии, они смогут находиться в стране до марта 2025 года.

Великобритания
украинцы
беженцы
гуманитарная помощь
война в Украине

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