Що чекає на українських біженців у Британії

Українці у Великій Британії. Фото: google.com

Велика Британія з перших днів повномасштабного вторгнення прийняла величезну кількість українських біженців — на сьогодні це майже 200 тисяч. Однак що більше затягується війна, то більше питань виникає щодо подальшої долі українців у Британії.

На всі питання шукала відповіді журналістка Новини.LIVE у Великій Британії Мирослава Ульяніна.

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Безпрецедентна підтримка від Британії

З лютого 2022 року, після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, Велика Британія проявила активну підтримку як у військовому, так і в гуманітарному розрізах. Окрім передачі зброї та навчання солдат, країна виділила понад 4,7 мільярда фунтів стерлінгів на невійськову підтримку, включаючи фіскальну опору життєво важливих державних послуг та двосторонню допомогу.

Експремʼєр-міністр Британії Джонсон з президентом Зеленським на початку війни. Фото: Офіс Президента

Британія скасувала тарифи на всю торгівлю з Україною після початку повномасштабного вторгнення два роки тому, і на початку лютого 2024 року британське Міністерство бізнесу і торгівлі заявило, що безмитна торгівля на більшість товарів буде продовжена ще на п'ять років (виняток — два роки на яйця і м'ясо птиці).

У червні 2023 року в Лондоні також відбулася Конференція з відновлення України, яка в підсумку виділила додаткових 60 мільярдів фунтів стерлінгів.

Премʼєр-міністр Британії та президент України Зеленський. Фото: Офіс Президента

Допомога українцям з перших днів війни

Виняткову підтримку відчули й українці, які шукали притулку від війни. У березні 2022 року британський уряд запровадив безпрецедентну ініціативу прихистку. Було оголошено про три легальні і спрощені шляхи тимчасової імміграції: схема спонсорства, відома як Homes for Ukraine, схема для возз'єднання сім’ї (Family scheme) та Extension scheme — схема продовження діючої візи для тих українців, які уже перебували в Британії на момент початку війни.

Станом на 2024 рік на британські візи за двома гуманітарними програмами (спонсорська віза Homes for Ukraine та сімейна Family scheme) було подано 326 500 заявок. З них 249 900 отримали схвалення, і до Великої Британії вже в'їхали 197 100 українців.

Трирічний термін візи, що дає безперешкодне право на проживання, роботу, навчання і доступ до соціальних виплат, спливає навесні 2025 року для тих, хто прибув до країни у перші місяці війни. Тобто через 13 місяців.

Українці в Великій Британії. Фото: google.com

Тому питання "що далі?" все гучніше звучить в українських колах. Щоправда, це ж питання обговорюють і британці — від роботодавців до парламентарів.

Майбутнє українських біженців в Британії

6 лютого у британському парламенті відбулися дебати щодо майбутнього українських візових схем. На сайті gov.uk було зареєстровано дві петиції: електронна петиція №642280 — "Надати українським біженцям статус осідлості, щоб забезпечити стабільне життя у Великій Британії" та електронна петиція №632761 — "Надати українцям з гуманітарними візами право на продовження перебування та поселення у Великій Британії".

"Під час підготовки моєї промови надійшло повідомлення про те, що ще чотири людини загинули від російської артилерії в місті Херсон на півдні України. Війна не закінчилася — чому ж тоді наша допомога начебто закінчується? Вона все ще потрібна. Давайте подбаємо про те, щоб ті, хто тут за трирічною схемою, мали ще три роки, щоб вони могли продовжити свою освіту в школі та університеті, і щоб вони могли зробити внесок у всі підприємства в моєму виборчому окрузі, які потребують їх", — повідомив під час своєї промови член парламенту від Демократичної партії Джим Шеннон.

Член британського парламенту Джим Шеннон. Фото: google.com

Пані Полін Латем, представник консерваторів, під час 2,5-годинних дебатів також неодноразово висловлювала чіткий меседж:

"Нам потрібно почати думати про те, що буде далі з тими українцями, які живуть у Великій Британії, адже їм потрібна безпека та впевненість. Цього потребують не лише самі українці — роботодавці, школи та інші повинні знати, чи можуть біженці залишатися тут довше, особливо тому, що війна, здається, не закінчується".

Серед озвучених парламентарями переваг, які може отримати Сполучене Королівство від продовженого перебування українців, червоною лінією йшла думка: роботодавцям потрібна впевненість, що вони не втратять нового найманого працівника через місяць чи рік, бо його віза скінчиться. Роботодавці зацікавлені в тривалих контрактах. Ба більше, їм імпонують висококваліфіковані спеціалісти-українці.

Не менше уваги парламентарі приділили школярам і студентам.

"Багато учнів з України є дуже кмітливими та неймовірно працьовитими, і вони чудово впоралися з навчанням другою мовою", — зауважила консерваторка Місіс Латем. Багато хто паралельно навчається в двох школах — вранці у британській, а по обіді — онлайн в українській. Тож наприкінці вони матимуть подвійну кваліфікацію.

Представник консерваторів Полін Латем. Фото: google.com

"Якщо їм дозволять залишитися, я впевнена, що наша країна отримає велику користь від освітнього досвіду, який вони тут отримали", — підсумувала вона.

Ще складніше випускникам шкіл. Бо, якщо вони хочуть навчатися в британському університеті, щоби отримати якісну освіту та зв’язки, які використають на відбудову України по закінченню війни, їм потрібно вже подавати документи.

Щоправда, якщо їхні нинішні візи не будуть подовжені, то вступ до ВНЗ буде відбуватися за звичайними критеріями. А це передбачає: заяву на міжнародну студентську візу, плату за подачу заявки та сплату міжнародних зборів за навчання.

Українське питання турбує також місцеві органи влади, які зараз фінансують послуги підтримки для новоприбулих мешканців у закладах охорони здоров’я та освіти. Чи повинні вони закладати у бюджет нового фінансового року додаткові кошти? Чи потрібно благодійним організаціям надавати екстрене житло українцям, яким загрожує залишитися безхатьками, якщо їхня спонсорська віза скінчиться?

Очевидно, коли візові схеми були створені навесні 2022 року, усі, включно з Урядом Сполученого Королівства, думали, що війна швидко закінчиться. Станом на початок 2024 року парламентарі переконані — війна закінчиться ще не скоро. Тож обговорюють, яких заходів вжити, щоби не порушити взятий на себе обовʼязок піклуватися про людей, які приїхали в країну.

Уряд неодноразово заявляв, що українські візові схеми не є маршрутом для постійного переїзду до Великої Британії, але дозволяють тимчасовий захист, поки українці не зможуть повернутися додому, щоб відбудувати батьківщину.

Серед парламентарів був присутній і перший депутат, який привіз українців до Сполученого Королівства. Консерватор Данкан Бейкер з Північного Норфолка виступив спонсором 3 квітня 2022 року.

Британський консерватор Данкан Бейкер. Фото: google.com

"Анна і Святик приїхали з Києва і, як і багато біженців — я ненавиджу це слово — вони прийшли з найжахливішою історією. Маленького Святика розлучили з батьками. Коли почалася війна, він був у Мелітополі з бабусею та дідусем. Щоб витягнути його, батькові довелося здійснити героїчну подорож за російські лінії. Потім відстояли в Україні 10-годинну чергу, щоб привезти його до Сполученого Королівства. Я дав обіцянку батькові Святика. Я сказав: я догляну за вашим хлопчиком, поки не прийде час повертатися додому", — розповів містер Бейкер.

"Якщо наш уряд може щось зробити, так це допомогти цим людям до кінця. Будь ласка, не порушуйте наші обіцянки", — емоційно додав він, звертаючись до присутнього у залі Міністра легальної міграції та кордону Тома Персглова. Щоправда, чіткої відповіді, який шлях готують українцям, міністр не висловив.

Жодного офіційного рішення уряду поки що не оголошено, але обіцяють, що всі можливі опції для українців, які знайшли прихисток у Великій Британії, будуть чітко окреслені за 12 місяців до закінчення терміну дії їхніх віз. Серед чуток, які ширяться у Лондоні, перші заяви будуть оприлюднені за кілька днів до чи після другої річниці повномасштабного вторгнення.