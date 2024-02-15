Что ждет украинских беженцев в Британии

Украинцы в Великобритании. Фото: google.com

Великобритания с первых дней полномасштабного вторжения приняла огромное количество украинских беженцев — сегодня это почти 200 тысяч. Однако чем больше затягивается война, тем больше вопросов возникает по поводу дальнейшей судьбы украинцев в Британии.

На все вопросы искала ответа журналистка Новини.LIVE в Великобритании Мирослава Ульянина.

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Беспрецедентная поддержка от Великобритании

С февраля 2022 года, после начала полномасштабного вторжения России в Украину, Великобритания проявила активную поддержку как в военном, так и в гуманитарном разрезах. Кроме передачи оружия и обучения солдат, страна выделила более 4,7 млрд фунтов стерлингов на невоенную поддержку, включая фискальную опору жизненно важных государственных услуг и двустороннюю помощь.

Экс-премьер-министр Британии Джонсон с президентом Зеленским в начале войны. Фото: Офис Президента

Британия отменила тарифы на всю торговлю с Украиной после начала полномасштабного вторжения два года назад, и в начале февраля 2024 года британское Министерство бизнеса и торговли заявило, что беспошлинная торговля на большинство товаров будет продлена еще на пять лет (исключение — два года на яйца и мясо птицы).

В июне 2023 года в Лондоне также прошла Конференция по восстановлению Украины, которая в итоге выделила дополнительные 60 миллиардов фунтов стерлингов.

Премьер-министр Великобритании и президент Украины Зеленский. Фото: Офис Президента

Помощь украинцам с первых дней войны

Исключительную поддержку ощутили и украинцы, искавшие убежища от войны. В марте 2022 года британское правительство ввело беспрецедентную инициативу убежища. Было объявлено о трех легальных и упрощенных путях временной иммиграции: схема спонсорства, известная как Homes for Ukraine, схема для воссоединения семьи (Family scheme) и Extension scheme — схема продления действующей визы для украинцев, которые уже находились в Британии на момент начала войны

На 2024 год на британские визы по двум гуманитарным программам (спонсорская виза Homes for Ukraine и семейная Family scheme) было подано 326 500 заявок. Из них 249 900 получили одобрение, и в Великобританию уже въехали 197 100 украинцев.

Трехлетний срок визы, дающий беспрепятственное право на проживание, работу, обучение и доступ к социальным выплатам, истекает весной 2025 года для прибывших в страну в первые месяцы войны. То есть, через 13 месяцев.

Украинцы в Великобритании. Фото: google.com

Поэтому вопрос "что дальше?" все громче звучит в украинских кругах. Правда, этот вопрос обсуждают и британцы — от работодателей до парламентариев.

Будущее украинских беженцев в Британии

6 февраля в британском парламенте состоялись дебаты по поводу будущего украинских визовых схем. На сайте gov.uk было зарегистрировано две петиции: электронная петиция №642280 — "Предоставить украинским беженцам статус оседлости, чтобы обеспечить стабильную жизнь в Великобритании" и электронная петиция №632761 — "Предоставить украинцам с гуманитарными визами право на продление пребывания и поселения .

"При подготовке моей речи поступило сообщение о том, что еще четыре человека погибли от российской артиллерии в городе Херсон на юге Украины. Война не закончилась — почему же тогда наша помощь вроде бы заканчивается? Она все еще нужна. Давайте позаботимся о том, чтобы те, кто здесь по трехлетней схеме, имел еще три года, чтобы они могли продолжить свое образование в школе и университете, и чтобы они могли внести вклад во все предприятия в моем избирательном округе, которые нуждаются в них", — сообщил во время своей речи член парламента от Демократической партии Джим Шэннон.

Член британского парламента Джим Шэннон. Фото: google.com

Госпожа Полин Латем, представитель консерваторов, во время 2,5-часовых дебатов также неоднократно выражала четкий месседж:

"Нам нужно начать думать о том, что будет дальше с теми украинцами, которые живут в Великобритании, ведь им нужна безопасность и уверенность. В этом нуждаются не только сами украинцы — работодатели, школы и другие должны знать, могут ли беженцы оставаться здесь дольше, особенно потому что война, кажется, не кончается».

Среди озвученных парламентариями преимуществ, которые может получить Соединенное Королевство от продленного пребывания украинцев, красной линией шла мысль: работодателям нужна уверенность, что они не потеряют нового наемного работника через месяц или год, потому что его виза закончится. Работодатели заинтересованы в длительных контрактах. Более того, им импонируют высококвалифицированные специалисты-украинцы.

Не меньше внимания парламентарии уделили школьникам и студентам.

"Многие ученики из Украины очень сообразительны и невероятно трудолюбивы, и они прекрасно справились с обучением на втором языке", — отметила консерваторка Миссис Латем. Многие параллельно учатся в двух школах — утром в британской, а после обеда — онлайн в украинском. Поэтому в конце у них будет двойная квалификация.

Представитель консерваторов Полин Латем. Фото: google.com

"Если им разрешат остаться, я уверена, что наша страна получит большую пользу от образовательного опыта, который они здесь получили", — подытожила она.

Еще сложнее выпускникам школ. Если они хотят учиться в британском университете, чтобы получить качественное образование и связи, которые используют на восстановление Украины по окончании войны, им нужно уже подавать документы.

Правда, если их нынешние визы не будут продлены, то поступление в вузы будет происходить по обычным критериям. А это подразумевает: заявление на международную студенческую визу, плату за подачу заявки и уплату международных сборов за обучение.

Украинский вопрос беспокоит также местные органы власти, сейчас финансирующие услуги поддержки для новоприбывших жителей в учреждениях здравоохранения и образования. Должны ли они закладывать в бюджет нового финансового года дополнительные средства? Нужно ли благотворительным организациям предоставлять экстренное жилье украинцам, которым грозит остаться бездомными, если их спонсорская виза кончится?

Очевидно, когда визовые схемы были созданы весной 2022 года, все, включая Правительство Соединенного Королевства, думали, что война скоро закончится. По состоянию на начало 2024 года парламентарии убеждены, что война закончится еще не скоро. Поэтому обсуждают, какие меры предпринять, чтобы не нарушить взятую на себя обязанность заботиться о людях, приехавших в страну.

Правительство неоднократно заявляло, что украинские визовые схемы не являются маршрутом для постоянного переезда в Великобританию, но позволяют временную защиту, пока украинцы не смогут вернуться домой, чтобы отстроить родину.

Среди парламентариев присутствовал и первый депутат, привезший украинцев в Соединенное Королевство. Консерватор Данкан Бейкер из Северного Норфолка выступил спонсором 3 апреля 2022 года.

Британский консерватор Данкан Бейкер. Фото: google.com

"Анна и Святик приехали из Киева и, как и многие беженцы — я ненавижу это слово — они пришли с самой ужасной историей. Маленького Святика разлучили с родителями. Когда началась война, он был в Мелитополе с бабушкой и дедушкой. Чтобы вытащить его, отцу пришлось совершить героическое путешествие за российские линии. Затем отстояли в Украине 10-часовую очередь, чтобы привезти его в Соединенное Королевство. Я дал обещание отцу Святика. Я сказал: я присмотрю за вашим мальчиком, пока не придет время возвращаться домой", — рассказал мистер Бейкер.

"Если наше правительство может что-то сделать, так это помочь этим людям до конца. Пожалуйста, не нарушайте наши обещания", — эмоционально добавил он, обращаясь к присутствующему в зале Министра легальной миграции и границе Тому Персглову. Правда, ясного ответа, какой путь готовят украинцам, министр не высказал.

Никакого официального решения правительства пока не объявлено, но обещают, что все возможные опции для украинцев, нашедших убежище в Великобритании, будут четко очерчены за 12 месяцев до окончания срока действия их виз. Среди распространяющихся в Лондоне слухов первые заявления будут обнародованы за несколько дней до или после второй годовщины полномасштабного вторжения.