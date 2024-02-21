Словаччина продовжила термін дії тимчасового захисту для українців

Українські біженці за кордоном. Фото: AFP

Словацький уряд погодив продовження терміну дії тимчасового притулку для українців, які переїхали внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. Це зроблено відповідно до аналогічного рішення Ради Європейського Союзу.

Про це повідомив портал SME у середу, 21 лютого.

Тимчасовий захист для українців у Словаччині

Уряд країни вирішив продовжити тимчасовий притулок до 4 березня 2025 року.

Зазначається, що статус тимчасового притулку надає біженцям можливість працювати на території Словаччини, отримувати середню та вищу освіту, користуватися медичною допомогою та житлом. Крім того, вони мають право на матеріальну допомогу у разі необхідності.

Українці можуть поновити свій статус через електронні служби МВС Словаччини.

Нагадаємо, Польща продовжила тимчасовий захист для біженців з України. Однак на противагу рішенню Ради Європейського Союзу, яке передбачає тимчасовий захист для українців до 4 березня 2025 року, Польща відмовилася від такого терміну й скоротила його до 30 червня 2024 року.

А уряд Великої Британії з 19 лютого припинив програму допомоги сім’ям з України (Ukraine Family Scheme), які тікали від війни. Ця програма давала українцям, які мають родичів у Великій Британії, трирічне право на проживання й роботу у країні.