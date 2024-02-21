Словакия продлила срок действия временной защиты для украинцев

Украинские беженцы за границей. Фото: AFP

Словацкое правительство согласовало продление срока действия временного приюта для украинцев, переехавших в результате полномасштабного вторжения России. Это сделано в соответствии с аналогичным решением Совета Европейского Союза.

Об этом сообщил портал SME в среду, 21 февраля.

Временная защита для украинцев в Словакии

Правительство страны решило продлить временное убежище до 4 марта 2025 года.

Отмечается, что статус временного убежища предоставляет беженцам возможность работать на территории Словакии, получать среднее и высшее образование, пользоваться медицинской помощью и жильем. Кроме того, они имеют право на материальную помощь в случае необходимости.

Украинцы могут восстановить свой статус через электронные службы МВД Словакии.

Напомним, Польша продлила временную защиту для беженцев из Украины. Однако в противовес решению Совета Европейского Союза, предусматривающего временную защиту для украинцев до 4 марта 2025 года, Польша отказалась от такого срока и сократила его до 30 июня 2024 года.

А правительство Великобритании с 19 февраля прекратило программу помощи семьям из Украины (Ukraine Family Scheme), бежавшим от войны. Эта программа давала украинцам, имеющим родственников в Великобритании, трехлетнее право на проживание и работу в стране.