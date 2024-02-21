Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow Словакия продлила срок действия временной защиты для украинцев arrow

Словакия продлила срок действия временной защиты для украинцев

21 февраля 2024 17:23
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Словакия продлила срок действия временной защиты для украинцев
Украинские беженцы за границей. Фото: AFP
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Словацкое правительство согласовало продление срока действия временного приюта для украинцев, переехавших в результате полномасштабного вторжения России. Это сделано в соответствии с аналогичным решением Совета Европейского Союза.

Об этом сообщил портал SME в среду, 21 февраля.

Временная защита для украинцев в Словакии

Правительство страны решило продлить временное убежище до 4 марта 2025 года.

Отмечается, что статус временного убежища предоставляет беженцам возможность работать на территории Словакии, получать среднее и высшее образование, пользоваться медицинской помощью и жильем. Кроме того, они имеют право на материальную помощь в случае необходимости.

Украинцы могут восстановить свой статус через электронные службы МВД Словакии.

Напомним, Польша продлила временную защиту для беженцев из Украины. Однако в противовес решению Совета Европейского Союза, предусматривающего временную защиту для украинцев до 4 марта 2025 года, Польша отказалась от такого срока и сократила его до 30 июня 2024 года.

А правительство Великобритании с 19 февраля прекратило программу помощи семьям из Украины (Ukraine Family Scheme), бежавшим от войны. Эта программа давала украинцам, имеющим родственников в Великобритании, трехлетнее право на проживание и работу в стране.

украинцы
Словакия
беженцы
помощь

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:18 ТЦК изобрели новый "хитрый" способ вручить повестку — юрист прокомментировал ситуацию

13 февраля 2024

20:00 Адвокат назвал еще одно основание для снятия с военного учета

7 февраля 2024

19:34 Под корой Земли обнаружен подземный водный мир и другая жизнь

Новость с видео

21:24 Какие штатские специальности сейчас больше всего нужны армии — в ВСУ дали ответ

8 февраля 2024

13:31Игнат ответил, когда Украина сможет получить истребители F-16

14 февраля 2024
Новость с фото

23:29 Садовый ответил на слова вице-спикера Польши о "бандеровском языке"

13 февраля 2024
Новость с видео

21:34 Некоторые украинцы получают мобилизационные распоряжения — что это и кого касается

8 февраля 2024

06:40 Цены на металлолом в Украине — сколько стоит 1 кг чермета в феврале

9 февраля 2024

18:53 Дедушка главы МИД Германии Анналены Бербок оказался офицером вермахта

11 февраля 2024
Новость с видео

17:53Поляки высыпают зерно из украинских грузовиков, которые стоят на границе

Актуальное по теме