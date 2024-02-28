Вступление в ЕС — сколько граждан Украины поддерживают

Митинг за вступление Украины в ЕС. Фото: ABACA/EAST NEWS

В Украине провели опрос по вступлению страны в Европейский Союз. Подавляющее большинство опрошенных граждан — 84,3% — выразили поддержку.

Об этом рассказал директор социологической службы Центра Разумкова Андрей Быченко на пресс-конференции, передает "Укринформ" в среду, 28 февраля.

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Согласно опросу, 27% украинцев считают, что это возможно в течение трех или пяти лет.

"Традиционно высокая доля украинцев — 84,3% — поддерживают вступление Украины в ЕС. По сравнению с декабрем 2022 года (79%) она выросла — российское вторжение вызвало всплеск евроинтеграционных настроений среди украинцев", — подчеркнул Быченко.

Не поддерживают вступление в ЕС только 7% опрошенных украинцев, а в декабре 2022 таких было 8%.

На вопрос о том, когда Украина сможет вступить в Европейский союз, ответы были следующими: 23,3% опрошенных выразили мнение, что это возможно в течение 1-3 лет, 27,1% — в течение 3-5 лет, 15% — в течение 5-10 лет, 5% — в течение 10-20 лет. Около 6% считают, что Украина никогда не сможет вступить в ЕС.

В общей сложности было опрошено две тысячи респондентов в возрасте от 18 лет.

Напомним, жители стран Европы, несмотря на всестороннюю поддержку Украины в войне с Россией, спустя почти два года вероломного вторжения РФ отчаялись в полноценной военной победе нашей страны. Только 10% граждан стран ЕС верят, что Украина победит в войне.

Также большинство украинцев верят в победу Украины в войне против России. По данным исследования, 89% респондентов верят в победу Украины, при этом в мае 2022 года показатель составил 95%.