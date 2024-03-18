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Шмигаль розповів, коли Україна розраховує почати переговори з ЄС про вступ

18 березня 2024 13:24
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Шмигаль розповів, коли Україна розраховує почати переговори з ЄС про вступ
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Фото: t.me/Denys_Smyhal
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що країна розраховує розпочати переговори про вступ із Європейським Союзом вже у першій половині 2024 року. За його словами, Україна хоче отримати схвалення Європейської ради на найближчому засіданні.

Про це Денис Шмигаль сказав в інтерв’ю Euractiv у понеділок, 18 березня.

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"Ми чекаємо і хочемо отримати схвалення Європейської ради на найближчому засіданні і віримо, що зможемо розпочати переговори про вступ у першій половині цього року", — наголосив Шмигаль.

Його слова прозвучали після того, як минулого тижня Європейська комісія направила проєкт переговорних рамок для переговорів про вступ України та Молдови країнам-членам ЄС.

"Ми сподіваємося, що наші європейські партнери схвалять його без будь-яких додаткових поправок, як пропонує Європейська комісія… Президент Шарль Мішель назвав 2030 рік можливим цільовим роком для подальшого розширення ЄС, але ми зробимо все можливе для України, щоб це сталося раніше, одразу після нашої перемоги", — зазначив прем'єр.

За словами Шмигаля, Україна виконає своє "домашнє завдання" дуже швидко. Він вважає, що для цього знадобиться не понад двох років.

Шмигаль також відповів на запитання, чи не переймається він, що заявка зіткнеться з опором з боку низки держав-членів ЄС через великі витрати.

"Україна принесе в ЄС набагато більше, ніж коштуватиме процес приєднання", — наголосив він.

З останнього аналізу видно, що витрати на вступ України до ЄС оцінюються від 110 до 136 мільярдів євро протягом семирічного бюджетного циклу ЄС. Ця сума становить приблизно 0,10%-0,13% від ВВП Європейського Союзу, як підкреслено в останніх звітах Bruegel та документах ЄС.

"Ми бачили звіти, але український ринок, Збройні сили України, українська сировина та критично важливі матеріали та інші сектори можуть принести набагато більше з точки зору безпеки та економічних вигод", — додав Шмигаль.

Нагадаємо, в Україні провели опитування щодо вступу країни до Європейського Союзу. Переважна більшість опитаних громадян — 84,3% — висловили підтримку.

Також Україна невдовзі отримає перші транші фінансової допомоги від Європейського союзу та Міжнародного валютного фонду (МВФ). Відомо, скільки коштів виділять європейські партнери.

Денис Шмигаль
Європейський союз
переговори
Україна

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