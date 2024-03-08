Шмигаль розповів, коли Україна отримає перші гроші з програми фінансової підтримки від ЄС

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Фото: t.me/Denys_Smyhal

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розповів, що в наступні два місяці країна отримає 6 млрд євро з чотирирічної програми підтримки від Європейського Союзу. Загальна сума допомоги — 50 млрд євро.

Про це Денис Шмигаль повідомив у Telegram у п'ятницю, 8 березня.

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Сьогодні на засіданні Уряду затвердили необхідні документи. Йдеться про проєкти меморандуму та кредитної угоди з ЄС, якими передбачається виділення до 4,5 млрд євро в березні та до 1,5 млрд євро у квітні цього року.

"Україна буде мати ресурси, аби боротися та перемагати. Це наша ключова ціль, і ми для цього зробимо все необхідне", — додав Шмигаль.

Нагадаємо, 28 лютого Шмигаль заявив, що Європейський Союз остаточно схвалив чотирирічну програму підтримки України. Йдеться про 50 млрд євро.

Також Шмигаль розповів, що Україна має намір збільшити експортні можливості дунайських портів. Наразі загальний обсяг вантажів, що обробляються в портах Дунаю, за даними українського прем'єра, становить 3,3 мільйона тонн на місяць.