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ЄС схвалив 4-річну програму фінансової підтримки України, — Шмигаль

28 лютого 2024 20:42
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
ЄС схвалив 4-річну програму фінансової підтримки України, — Шмигаль
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Фото: t.me/Denys_Smyhal
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Європейський Союз остаточно схвалив чотирирічну програму підтримки України. Йдеться про 50 млрд євро.

Про це Денис Шмигаль повідомив у Telegram у середу, 28 лютого.

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"Це інструмент Ukraine Facility, який допоможе нашому Уряду фінансувати дефіцит бюджету, збільшить інвестиції в нашу економіку та пришвидшить наше членство в ЄС", — розповів Шмигаль.

За його словами, перші кошти очікуються вже у березні.

Він подякував ЄС за лідерство і солідарність.

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Допис Шмигаля. Фото: скриншот

Нагадаємо, верховний представник Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що Європа має "прокинутися" та негайно розпочати свої дії, зокрема наростити кількість військової допомоги Україні. Дипломат переконаний, що результат війни Росії проти України може вирішитися уже протягом найближчих місяців.

Також Велика Британія планує у 2025 році виділити майже 280 мільйонів євро на закупівлю та виробництво артилерійських боєприпасів для підтримки України.

Денис Шмигаль
Європейський союз
українці
гроші
Україна

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