ЕС одобрил 4-летнюю программу финансовой поддержки Украины, — Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Фото: t.me/Denys_Smyhal

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Европейский Союз окончательно одобрил четырехлетнюю программу поддержки Украины. Речь идет о 50 млрд евро.

Об этом Денис Шмыгаль сообщил в Telegram в среду, 28 февраля.

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"Это инструмент Ukraine Facility, который поможет нашему Правительству финансировать дефицит бюджета, увеличит инвестиции в нашу экономику и ускорит наше членство в ЕС", — рассказал Шмыгаль.

По его словам, первые средства ожидаются уже в марте.

Он поблагодарил ЕС за лидерство и солидарность.

Пост Шмыгаля. Фото: скриншот

Напомним, верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Европа должна "проснуться" и немедленно начать свои действия, в том числе нарастить количество военной помощи Украине. Дипломат убежден, что исход войны России против Украины может решиться уже в ближайшие месяцы.

Также Великобритания планирует в 2025 году выделить около 280 миллионов евро на закупку и производство артиллерийских боеприпасов для поддержки Украины.