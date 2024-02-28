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ЕС одобрил 4-летнюю программу финансовой поддержки Украины, — Шмыгаль

28 февраля 2024 20:42
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
ЕС одобрил 4-летнюю программу финансовой поддержки Украины, — Шмыгаль
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Фото: t.me/Denys_Smyhal
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Европейский Союз окончательно одобрил четырехлетнюю программу поддержки Украины. Речь идет о 50 млрд евро.

Об этом Денис Шмыгаль сообщил в Telegram в среду, 28 февраля.

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"Это инструмент Ukraine Facility, который поможет нашему Правительству финансировать дефицит бюджета, увеличит инвестиции в нашу экономику и ускорит наше членство в ЕС", — рассказал Шмыгаль.

По его словам, первые средства ожидаются уже в марте.

Он поблагодарил ЕС за лидерство и солидарность.

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Пост Шмыгаля. Фото: скриншот

Напомним, верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Европа должна "проснуться" и немедленно начать свои действия, в том числе нарастить количество военной помощи Украине. Дипломат убежден, что исход войны России против Украины может решиться уже в ближайшие месяцы.

Также Великобритания планирует в 2025 году выделить около 280 миллионов евро на закупку и производство артиллерийских боеприпасов для поддержки Украины.

Денис Шмыгаль
Европейский союз
украинцы
деньги
Украина

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