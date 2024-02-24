Британія виділить Україні 280 млн євро на закупівлю та виробництво артилерійських снарядів

Виробництво 155-мм артилерійських снарядів. Фото: Rheinmetall

Велика Британія планує у 2025 році виділити 245 мільйонів фунтів стерлінгів (приблизно 280 мільйонів євро) на закупівлю та виробництво артилерійських боєприпасів для підтримки України. Це рішення було ухвалено на тлі критичної нестачі артилерійських снарядів, з якою стикається Україна.

Про це повідомляє пресслужба британського уряду у суботу, 24 лютого.

Військова допомога Україні від Великої Британії

Міністр оборони Британії Грант Шеппс заявив, що така підтримка допоможе зміцнити артилерійські запаси України, важливі для протидії військовим діям та просуванню демократії, міжнародного порядку та інтересів українського народу.

"Майже чверть мільярда фунтів стерлінгів, виділених Великою Британією, збільшать запаси артилерійських боєприпасів, яких критично не вистачає", — повідомив Шеппс.

Крім того, уряд Великобританії оголосив про укладання кількох великих контрактів із компанією Cook Defence Systems для купівлі сотень запасних частин, необхідних для ремонту українських танків та іншої бронетехніки.

Ці запасні частини будуть використовуватися для підтримки різних типів військової техніки в Україні, включаючи радянську техніку, залишену російськими військами, техніку, відновлену українськими силами, а також техніку, надану Великобританією, включаючи танки Challenger 2 та бронемашини CVR(T).

Нагадаємо, Великобританія оголосила про введення нових санкцій проти РФ. Санкції стосуватимуться компаній, які пов'язані з виробництвом зброї.

Раніше прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак зробив заяву про те, що держава виділить черговий транш для військової підтримки України . Йдеться про суму у розмірі 2,5 млрд фунтів стерлінгів, яку витратять на виробництво тисяч безпілотників.