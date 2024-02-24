Британия выделит Украине 280 млн евро на закупку и производство артиллерийских снарядов

Производство 155-мм артиллерийских снарядов. Фото: Rheinmetall

Великобритания планирует в 2025 году выделить 245 миллионов фунтов стерлингов (примерно 280 миллионов евро) на закупку и производство артиллерийских боеприпасов для поддержки Украины. Это решение было принято на фоне критической нехватки артиллерийских снарядов, с которой сталкивается Украина.

Об этом сообщает пресс-служба британского правительства в субботу, 24 февраля.

Военная помощь Украине от Великобритании

Министр обороны Британии Грант Шеппс заявил, что такая поддержка поможет укрепить артиллерийские запасы Украины, важные для противодействия военным действиям и продвижению демократии, международного порядка и интересов украинского народа.

"Почти четверть миллиарда фунтов стерлингов, выделенных Великобританией, увеличат запасы артиллерийских боеприпасов, которых критически не хватает", — сообщил Шеппс.

Кроме того, правительство Великобритании объявило о заключении нескольких крупных контрактов с компанией Cook Defence Systems для покупки сотен запасных частей, необходимых для ремонта украинских танков и другой бронетехники.

Эти запасные части будут использоваться для поддержки различных типов военной техники в Украине, включая советскую технику, оставленную российскими войсками, технику, восстановленную украинскими силами, а также технику, предоставленную Великобританией, включая танки Challenger 2 и бронемашины CVR(T).

Напомним, Великобритания объявила о введении новых санкций против РФ. Санкции коснутся компаний, которые связаны с производством оружия.

Ранее премьер-министр Великобритании Риши Сунак сделал заявление о том, что государство выделит очередной транш для военной поддержки Украины. Речь идет о сумме в размере 2,5 млрд фунтов стерлингов, которую потратят на производство тысяч беспилотников.