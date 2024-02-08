Великобритания продолжила беспошлинную торговлю с Украиной — до когда будет действовать

Младший министр торговли Великобритании Грег Хендс. Фото: REUTERS

Великобритания в четверг, 8 февраля объявила о продолжении беспошлинной торговли с Украиной. Стало известно, что соглашение будет действовать до 2029 года и будет распространяться почти на все товары.

Об этом сообщает Reuters.

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Как известно, Великобритания отменила пошлины на всю торговлю с Украиной после вторжения России на территорию государства. Ранее между странами было согласовано, что договоренности действуют до марта 2024 года.

Однако Министерство бизнеса и торговли Великобритании заявило, что беспошлинная торговля с Украиной будет продолжаться еще пять лет. Беспошлинная торговля до 2029 года действует на все товары, кроме яиц и птиц, для которых сделка будет действовать в течение двух лет. Как указывают в министерстве, британские предприятия также извлекут выгоду от отмены пошлин на экспорт в Украину.

"Это соглашение оказывает очень необходимую долгосрочную экономическую поддержку Украине, ее предприятиям и людям — критически важное для ее восстановления", — отметил младший министр торговли Грег Хендс.

Чиновник отметил, что Великобритания будет поддерживать Украину "столько, сколько потребуется".

Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмигаль объявил, что в стране работают над продолжением безвизового режима в торговле со странами ЕС. Как указал премьер, Украина рассчитывает на поддержку партнеров.

Добавим, Евросоюз удовлетворил просьбу Польши ограничить экспорт украинского зерна. Соответственно, при условии возникновения риска снижения цен, Брюссель заблокирует импорт из Украины.