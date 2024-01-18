Шмигаль анонсував продовження зони вільної торгівлі з Євросоюзом

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Фото: Кабмін

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Україна працює над продовженням безвізового режиму в торгівлі з Європейським Союзом. За його словами, наразі держава очікує підтримку від партнерів у цьому питанні.

Про це повідомив Денис Шмигаль.

Читайте також:

Продовження "економічного безвізу" з ЄС

Як зазначає Шмигаль, зона вільної торгівлі з ЄС має чимало переваг для українців, зокрема підприємці зможуть і надалі продавати свої товари в Євросоюз. При цьому на продукцію українських бізнесів не накладатимуться жодні квоти, мита чи тарифи.

"Очікуємо на конструктивну позицію в цьому питанні серед наших європейських сусідів", — зазначив Шмигаль.

Він додав, що плануються переговори з прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском стосовно безмитної торгівлі. Зустріч міністрів відбудеться під час запланованого візиту Туска в Україну в січні цього року.

"Зупинка блокування кордону з боку Польщі демонструє, що ми можемо знаходити спільну мову в усіх важливих для наших країн питаннях. Коли на перше місце ставимо не політичну доцільність та популізм, а прагматичний підхід", — підсумував Шмигаль.

Скриншот допису Шмигаля

Нагадаємо, польський уряд виступив проти розширення безмитної торгівлі з Україною. Через це міністр сільського господарства країни Чеслав Сєкерський готує листа до Єврокомісії.

Додамо, польський єврокомісар з питань сільського господарства Януш Войцеховський наполягає на обмеженні ввезення до ЄС українського цукру та м’яса птиці. Він закликає включити у розпорядження Єврокомісії продовження угоди про вільну торгівлю з Україною з цими заборонами.