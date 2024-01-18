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Шмыгаль анонсировал продление зоны свободной торговли с Евросоюзом

18 января 2024 18:31
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Шмыгаль анонсировал продление зоны свободной торговли с Евросоюзом
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Фото: Кабмин
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украина работает над продлением безвизового режима в торговле с Европейским Союзом. По его словам, сейчас государство ожидает поддержки от партнеров в этом вопросе.

Об этом сообщил Денис Шмыгаль.

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Как указывает Шмыгаль, зона свободной торговли с ЕС имеет немало преимуществ для украинцев, в частности предприниматели смогут и дальше продавать свои товары в Евросоюз. При этом на продукцию украинских бизнесов не будут накладываться никакие квоты, пошлины или тарифы.

"Ожидаем конструктивную позицию в этом вопросе среди наших европейских соседей", — отметил Шмыгаль.

Он добавил, что планируются переговоры с премьер-министром Польши Дональдом Туском по поводу беспошлинной торговли. Встреча министров состоится на запланированном визите Туска в Украину в январе этого года.

"Остановка блокирования границы со стороны Польши демонстрирует, что мы можем находить общий язык во всех важных для наших стран вопросах. Когда во главу угла ставим не политическую целесообразность и популизм, а прагматический подход", — подытожил Шмыгаль.

Скриншот сообщения Шмигаля
Скриншот поста Шмыгаля

Напомним, польское правительство выступило против расширения беспошлинной торговли с Украиной. Поэтому министр сельского хозяйства страны Чеслав Секерский готовит письмо в Еврокомиссию.

Добавим, польский еврокомиссар по сельскому хозяйству Януш Войцеховский настаивает на ограничении ввоза в ЕС украинского сахара и мяса птицы. Он призывает включить в распоряжение Еврокомиссии продление соглашения о свободной торговле с Украиной с этими запретами.

Денис Шмыгаль
Европейский союз
Польша
торговля
безвизовый режим
Украина
экономика
Дональд Туск

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