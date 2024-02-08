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Велика Британія продовжила безмитну торгівлю з Україною — доки діятиме

8 лютого 2024 08:13
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Велика Британія продовжила безмитну торгівлю з Україною — доки діятиме
Молодший міністр торгівлі Великої Британії Грег Хендс. Фото: REUTERS
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Велика Британія в четвер, 8 лютого оголосила про продовження безмитної торгівлі з Україною. Стало відомо, що угода діятиме до 2029 року і поширюватиметься майже на всі товари.

Про це повідомляє Reuters.

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Велика Британія продовжила безмитну торгівлю з Україною до 2029 року

Як відомо, Велика Британія скасувала мита на всю свою торгівлю з Україною після вторгнення Росії на територію держави. Раніше між країнами було узгоджено, що домовленості діють до березня 2024 року.

Однак Міністерство бізнесу та торгівлі Великої Британії заявило, що безмитна торгівля з Україною триватиме ще наступні п'ять років. Безмитна торгівля до 2029 року діє на всі товари, окрім яєць і птиці, для яких угода діятиме протягом двох років. Як вказують в міністерстві, британські підприємства також отримають вигоду від скасування мит на експорт в Україну.

"Ця угода надає дуже необхідну довгострокову економічну підтримку Україні, її підприємствам і людям — критично важливу для її відновлення", — зазначив молодший міністр торгівлі Грег Хендс.

Посадовець зауважив, що Велика Британія буде підтримувати Україну "стільки, скільки буде потрібно".

Нагадаємо, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль оголосив, що в державі працюють над продовженням безвізового режиму в торгівлі з країнами ЄС. Як вказав прем'єр, Україна розраховує на підтримку партнерів.

Додамо, Євросоюз задовольнив прохання Польщі обмежити експорт українського зерна. Відповідно за умови виникнення ризику зниження цін, Брюссель заблокує імпорт з України.

торгівля
Україна
Велика Британія
мито
угода

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