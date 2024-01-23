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ЄС поступився Польщі в обмеженні експорту українського зерна, — FT

23 січня 2024 18:42
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
ЄС поступився Польщі в обмеженні експорту українського зерна, — FT
Єврокомісар з питань торгівлі Валдіс Домбровскіс. Фото: Financial Times
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Європейський Союз задовольнив прохання Польщі щодо обмеження експорту українського зерна. Таким чином Брюссель заблокує український імпорт, якщо виникне ризик зниження цін.

Про це повідомив єврокомісар ЄС з питань торгівлі Валдіс Домбровскіс в інтерв'ю Financial Times.

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За словами Домбровскіса, офіційна пропозиція має бути озвучена вже цього тижня.

"Ми розглядатимемо, як ми можемо надати додаткові гарантії Польщі та іншим державам-членам ЄС, і один з способів зробити це — запровадити гарантії для конкретних країн. Ми бачимо, що цей регіональний вплив торгівлі чи експорту української сільськогосподарської продукції розподілено дуже нерівномірно. Насамперед це відчувають найближчі сусідні країни, тоді як це не створює особливих потрясінь для ринку ЄС загалом", — сказав Домбровскіс.

Видання заявляє, що новий інструмент можуть запровадити водночас з продовженням безмитної торгівлі України з ЄС ще на один рік – з червня 2024 по 2025 рік. Ухвала пропозицію залежатиме від Європарламенту та більшості країн-учасниць блоку.

Разом з тим ЄС очікує від України аналогічного зниження торговельних бар'єрів, аби збільшити експорт продукції ЄС.

Нагадаємо, що раніше в польському уряді виступили проти розширення безмитної торгівлі з Україною. Через це міністр сільського господарства країни Чеслав Сєкерський скерував листа до Єврокомісії.

Водночас прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Україна працює над продовженням безвізового режиму в торгівлі з Європейським Союзом. За його словами, наразі держава очікує підтримку від партнерів у цьому питанні.

Польща
торгівля
Україна
Європарламент
ЄС

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