ЕС уступил Польше в ограничении экспорта украинского зерна, — FT

Еврокомиссар по вопросам торговли Валдис Домбровскис. Фото: Financial Times

Европейский Союз удовлетворил просьбу Польши об ограничении экспорта украинского зерна. Таким образом, Брюссель заблокирует украинский импорт, если возникнет риск снижения цен.

Об этом сообщил еврокомиссар ЕС по вопросам торговли Валдис Домбровскис в интервью Financial Times.

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По словам Домбровскиса, официальное предложение должно быть озвучено уже на этой неделе.

"Мы будем рассматривать, как мы можем предоставить дополнительные гарантии Польше и другим государствам-членам ЕС, и один из способов сделать это — ввести гарантии для конкретных стран. Мы видим, что это региональное влияние торговли или экспорта украинской сельскохозяйственной продукции распределено очень неравномерно. В первую очередь это испытывают ближайшие соседние страны, тогда как это не создает особых потрясений для рынка ЕС в целом", — сказал Домбровскис.

Издание заявляет, что новый инструмент может быть введен одновременно с продолжением беспошлинной торговли Украины с ЕС еще на один год – с июня 2024 по 2025 год. Постановление предложение будет зависеть от Европарламента и большинства стран-участниц блока.

Вместе с тем, ЕС ожидает от Украины аналогичного снижения торговых барьеров, чтобы увеличить экспорт продукции ЕС.

Напомним, что ранее в польском правительстве выступили против расширения беспошлинной торговли с Украиной. Поэтому министр сельского хозяйства страны Чеслав Секерский направил письмо в Еврокомиссию.

В то же время, премьер-министр Украины Денис Шмигаль заявил , что Украина работает над продолжением безвизового режима в торговле с Европейским Союзом. По его словам, сейчас государство ожидает поддержки от партнеров в этом вопросе.