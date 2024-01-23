Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow День arrow ЕС уступил Польше в ограничении экспорта украинского зерна, — FT arrow

ЕС уступил Польше в ограничении экспорта украинского зерна, — FT

23 января 2024 18:42
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
ЕС уступил Польше в ограничении экспорта украинского зерна, — FT
Еврокомиссар по вопросам торговли Валдис Домбровскис. Фото: Financial Times
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Европейский Союз удовлетворил просьбу Польши об ограничении экспорта украинского зерна. Таким образом, Брюссель заблокирует украинский импорт, если возникнет риск снижения цен.

Об этом сообщил еврокомиссар ЕС по вопросам торговли Валдис Домбровскис в интервью Financial Times.

Читайте также:

Когда ЕС ограничит украинский импорт

По словам Домбровскиса, официальное предложение должно быть озвучено уже на этой неделе.

"Мы будем рассматривать, как мы можем предоставить дополнительные гарантии Польше и другим государствам-членам ЕС, и один из способов сделать это — ввести гарантии для конкретных стран. Мы видим, что это региональное влияние торговли или экспорта украинской сельскохозяйственной продукции распределено очень неравномерно. В первую очередь это испытывают ближайшие соседние страны, тогда как это не создает особых потрясений для рынка ЕС в целом", — сказал Домбровскис.

Издание заявляет, что новый инструмент может быть введен одновременно с продолжением беспошлинной торговли Украины с ЕС еще на один год – с июня 2024 по 2025 год. Постановление предложение будет зависеть от Европарламента и большинства стран-участниц блока.

Вместе с тем, ЕС ожидает от Украины аналогичного снижения торговых барьеров, чтобы увеличить экспорт продукции ЕС.

Напомним, что ранее в польском правительстве выступили против расширения беспошлинной торговли с Украиной. Поэтому министр сельского хозяйства страны Чеслав Секерский направил письмо в Еврокомиссию.

В то же время, премьер-министр Украины Денис Шмигаль заявил , что Украина работает над продолжением безвизового режима в торговле с Европейским Союзом. По его словам, сейчас государство ожидает поддержки от партнеров в этом вопросе.

Польша
торговля
Украина
Европарламент
ЕС

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:30Какую сумму получает семья погибшего воина — рассказ военного

19 января 2024

19:29 Ярмоленко и Буяльский обратились к Милевскому после обыска у него

10 января 2024
Новость с фото

04:17 Готовьтесь, это будет нелегко — найдите владельца собаки за 11 секунд

14 января 2024

14:13 Выплаты военным — сколько платят после увольнения со службы

10 января 2024

05:58Что ждет мобилизованных в воинской части — рассказ военного

12 января 2024
Новость с видео

17:10Мобилизация по-одесски — отношение людей к проверкам ТЦК в общественном транспорте

20 января 2024

05:38 Отсрочка из-за инвалидности родителей — украинцам указали на важный нюанс

21 января 2024

10:01 Деньги на карте и налоговый контроль — какая сумма может вызвать интерес

13 января 2024
Новость с видео

06:09 Надвигаются беспощадные метели — синоптики предупредили области, которые сегодня заметет снегом

12 января 2024

00:22 Народный синоптик Диденко объяснила, почему киевляне слышали гром

Актуальное по теме