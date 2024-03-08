Шмыгаль рассказал, когда Украина получит первые деньги из программы финансовой поддержки от ЕС

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Фото: t.me/Denys_Smyhal

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, что в следующие два месяца страна получит 6 млрд евро из четырехлетней программы поддержки от Европейского Союза. Общая сумма помощи — 50 млрд евро.

Об этом Денис Шмыгаль сообщил в Telegram в пятницу, 8 марта.

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Сегодня на заседании правительства утвердили необходимые документы. Речь идет о проектах меморандума и кредитного соглашения с ЕС, которыми предполагается выделение до 4,5 млрд евро в марте и до 1,5 млрд евро в апреле этого года.

"У Украины будет ресурсы, чтобы бороться и побеждать. Это наша ключевая цель, и мы для этого сделаем все необходимое", — добавил Шмыгаль.

Напомним, 28 февраля Шмыгаль заявил, что Европейский Союз окончательно одобрил четырехлетнюю программу поддержки Украины. Речь идет о 50 млрд евро.

Также Шмыгаль рассказал, что Украина намерена увеличить экспортные возможности дунайских портов. Общий объем грузов, обрабатываемых в портах Дуная, по данным украинского премьера, составляет 3,3 миллиона тонн в месяц.