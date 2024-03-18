Шмыгаль рассказал, когда Украина рассчитывает начать переговоры с ЕС о вступлении

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Фото: t.me/Denys_Smyhal

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что страна рассчитывает начать переговоры по вступлению с Европейским Союзом уже в первой половине 2024 года. По его словам, Украина хочет получить одобрение Европейского совета на ближайшем заседании.

Об этом Денис Шмыгаль сказал в интервью Euractiv в понедельник, 18 марта.

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"Мы ждем и хотим получить одобрение Европейского совета на ближайшем заседании и верим, что сможем начать переговоры о вступлении в первой половине этого года", — подчеркнул Шмыгаль.

Его слова прозвучали после того, как Европейская комиссия на прошлой неделе направила проект переговорных рамок для переговоров о вступлении Украины и Молдовы странам-членам ЕС.

"Мы надеемся, что наши европейские партнеры одобрят его без каких-либо дополнительных поправок, как предлагает Европейская комиссия... Президент Шарль Мишель назвал 2030 год возможным целевым годом для дальнейшего расширения ЕС, но мы сделаем все возможное для Украины, чтобы это произошло раньше, сразу после нашей победы", — отметил премьер.

По словам Шмыгаля, Украина выполнит свое "домашнее задание" очень быстро. Он считает, что для этого понадобится не больше двух лет.

Шмыгаль также ответил на вопрос, не беспокоится ли он, что заявка столкнется с сопротивлением со стороны ряда государств-членов ЕС из-за больших расходов.

"Украина принесет в ЕС гораздо больше, чем будет стоить процесс присоединения", — подчеркнул он.

Из последнего анализа видно, что расходы на вступление Украины в ЕС оцениваются от 110 до 136 миллиардов евро в течение семилетнего бюджетного цикла ЕС. Эта сумма составляет примерно 0,10%-0,13% от ВВП Европейского Союза, как подчеркнуто в последних отчетах Bruegel и документах ЕС.

"Мы видели отчеты, но украинский рынок, Вооруженные силы Украины, украинское сырье и критически важные материалы и другие секторы могут принести гораздо больше с точки зрения безопасности и экономических выгод", — добавил Шмыгаль.

Напомним, в Украине провели опрос по вступлению страны в Европейский Союз. Подавляющее большинство опрошенных граждан — 84,3% — выразили поддержку.

Также Украина получит первые транши финансовой помощи от Европейского союза и Международного валютного фонда (МВФ). Известно, сколько средств выделят европейские партнеры.