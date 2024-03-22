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Вступление Украины в ЕС — Евросовет призвал быстро одобрить переговорную рамку

22 марта 2024 00:04
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Вступление Украины в ЕС — Евросовет призвал быстро одобрить переговорную рамку
Заседание Европейского совета. Иллюстративное фото: CharlesMichel / Twitter
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Представитель президента Европейского совета Екатерина Кэсиндж опубликовала итоговое заявление, в котором указано, что европейские чиновники оценили прогресс Украины во введении реформ. Это позволяет Киеву начать присоединение к Европейскому союзу. В Брюсселе призвали другие государства-члены блока без промедления одобрить переговорную рамку после ее представления.

Об этом пресс-секретарь Кэсиндж сообщила в Twitter в четверг, 21 марта.

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В итоговом заявлении Евросовета, которое распространила Кэсиндж, в 32 пункте указано, что положительную оценку о деятельности получила не только Украина, но и Молдова, также претендующая на вступление в ЕС.

"Евросовет приветствует прогресс Украины и Молдовы в продвижении необходимых реформ на пути в ЕС. После представления проекта переговорных рамок для Украины и Молдовы Евросовет призывает как можно быстрее принять их и продолжить работу без промедления", — говорится в документе.

Итоговое заявление Евросовета
Итоговое заявление Евросовета. Источник: ecasinge / Twitter
Скриншот сообщения Кэсиндж
Скриншот сообщения Кэсиндж

Напомним, 20 марта президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила план, предусматривающий постепенное вступление Украины в ЕС. Он даст возможность воспользоваться некоторыми преимуществами членства, не дожидаясь длительного проведения реформ.

Также мы писали, что Евросоюз не хочет публично объявлять присоединение Украины к блоку из-за протестов фермеров на границе.

Европейский союз
Украина
реформы
Шарль Мишель

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