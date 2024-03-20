Єврокомісія сьогодні представить план поступового вступу України до ЄС — ЗМІ

Урсули фон дер Ляєн на засіданні Європейського парламенту. Фото: Офіційний сайт Європейського Союзу

Сьогодні, 20 березня, очікується, що президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн представить план, який передбачає поступовий вступ України та інших країн-кандидатів до Європейського Союзу. Цей план має дозволити країнам, що прагнуть вступити до ЄС, скористатися деякими перевагами членства, не чекаючи "року чи десятиліття" на проведення реформ.

Про це повідомляє Politico.

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Вступ України до ЄС

Згідно з інформацією, що надійшла від Politico, Єврокомісія пропонує поступово дозволити країнам-кандидатам приєднатися до єдиного ринку, що дозволить їм скористатися економічними перевагами членства у ЄС. Пропозиція Брюсселя буде обговорена лідерами ЄС, які також обговорять зобов'язання та етапи доступу до ринку.

Зазначається, що багато лідерів Європейського Союзу висловили побоювання, що управління блоком з більш ніж 30 учасниками буде важчим завданням. У зв'язку з цим Єврокомісія пропонує відійти від політики одноголосності при ухваленні рішень та вводить концепцію голосування кваліфікованою більшістю.

Очікується, що 27 єврокомісарів схвалять документ на сьогоднішньому засіданні Колегії.

Нагадаємо, що Європейський Союз не хоче публічно говорити про прийняття нових членів через протести фермерів. Деякі чиновники вважають, що краще тримати в таємниці роботу з підготовки до можливої інтеграції України, Молдови та низки країн Західних Балкан.

Також ми писали про те, що прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що країна розраховує розпочати переговори про вступ із Європейським Союзом вже у першій половині 2024 року. За його словами, Україна хоче отримати схвалення Європейської ради на найближчому засіданні.