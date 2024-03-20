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Еврокомиссия сегодня представит план постепенного вступления Украины в ЕС — СМИ

20 марта 2024 11:15
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
Еврокомиссия сегодня представит план постепенного вступления Украины в ЕС - СМИ
Урсули фон дер Ляйен на заседании Европейского парламента. Фото: Официальный сайт Европейского Союза
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

Сегодня, 20 марта, ожидается, что Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен представит план, предусматривающий постепенное вступление Украины и других стран-кандидатов в Европейский Союз. Этот план должен позволить странам, стремящимся вступить в ЕС, воспользоваться некоторыми преимуществами членства, не дожидаясь "года или десятилетия" проведения реформ.

Об этом сообщает Politico.

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Согласно поступившей от Politico информации, Еврокомиссия предлагает постепенно позволить странам-кандидатам присоединиться к единому рынку, что позволит им воспользоваться экономическими преимуществами членства в ЕС. Предложение Брюсселя будет обсуждено лидерами ЕС, которые также обсудят обязательства и этапы доступа к рынку.

Отмечается, что многие лидеры Европейского Союза выразили опасение, что управление блоком с более чем 30 участниками будет более сложной задачей. В этой связи Еврокомиссия предлагает отойти от политики единогласия при принятии решений и вводит концепцию голосования квалифицированным большинством.

Ожидается, что 27 еврокомиссаров будет одобрено документом на сегодняшнем заседании Коллегии.

Напомним, что Европейский Союз не хочет публично говорить о принятии новых членов из-за протестов фермеров. Некоторые чиновники считают, что лучше держать в секрете работу по подготовке к возможной интеграции Украины, Молдовы и ряда стран Западных Балкан.

Также писали о том, что премьер-министр Украины Денис Шмигаль заявил, что страна рассчитывает начать переговоры о вступлении с Европейским Союзом уже в первой половине 2024 года. По его словам, Украина хочет получить одобрение Европейского совета на ближайшем заседании.

Европейский союз
Украина
Европа
Урсула фон дер Ляйен
Европарламент

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