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Одна з країн Європи долучиться до чеської ініціативи про закупівлю снарядів для України

15 березня 2024 15:50
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Козюк Тетяна
редактор
Одна з країн Європи долучиться до чеської ініціативи про закупівлю снарядів для України
Виробництво боєприпасів. Фото ілюстративне: Reuters
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Португалія хоче долучитися до ініціативи Чехії щодо закупівлі боєприпасів для України. Відомо, що на це витратять 100 мільйонів євро. 

Про це повідомляє Міністерство оборони країни

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"З огляду на зобов'язання Португалії підтримувати захист суверенітету і територіальної цілісності України відповідно до міжнародно визнаних кордонів, Статуту Організації Об'єднаних Націй та міжнародного права, Рада міністрів сьогодні схвалила резолюцію, що дозволяє витратити на ці цілі до 100 мільйонів євро", — йдеться у пресрелізі відомства. 

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Заява міністерства оборони Португалії. Фото: скриншот

Загалом, станом на сьогоднішній день, до чеської ініціативи долучилися 14 країн.

Нагадаємо, Швеція пообіцяла надати 30 млн євро на закупівлю боєприпасів для України.

Крім того, державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен проведе переговори з владою Австрії щодо надання Україні гуманітарної допомоги.

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