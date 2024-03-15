Одна з країн Європи долучиться до чеської ініціативи про закупівлю снарядів для України
Португалія хоче долучитися до ініціативи Чехії щодо закупівлі боєприпасів для України. Відомо, що на це витратять 100 мільйонів євро.
Про це повідомляє Міністерство оборони країни.
Португалія допоможе закупити боєприпаси для України
"З огляду на зобов'язання Португалії підтримувати захист суверенітету і територіальної цілісності України відповідно до міжнародно визнаних кордонів, Статуту Організації Об'єднаних Націй та міжнародного права, Рада міністрів сьогодні схвалила резолюцію, що дозволяє витратити на ці цілі до 100 мільйонів євро", — йдеться у пресрелізі відомства.
Загалом, станом на сьогоднішній день, до чеської ініціативи долучилися 14 країн.
Нагадаємо, Швеція пообіцяла надати 30 млн євро на закупівлю боєприпасів для України.
Крім того, державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен проведе переговори з владою Австрії щодо надання Україні гуманітарної допомоги.
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