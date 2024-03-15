Блинкен обсудит с властями Австрии помощь Украине, — СМИ

Государственный секретарь США Энтони Блинкен. Фото: it.usembassy.gov

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен проведет переговоры с канцлером Австрии Карлом Негаммером и министром иностранных дел этой страны Александром Шалленбергом. В рамках встреч планируется обсуждение вопросов, связанных с оказанием гуманитарной помощи Украине.

Об этом сообщило агентство Austria Presse Agentur (APA) в четверг, 14 марта.

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Встречи назначены на пятницу, 15 марта, и пройдут в здании Федеральной канцелярии. По итогам переговоров Александр Шалленберг примет участие в пресс-конференции.

Представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер подчеркнул, что в рамках встреч будет акцент на сотрудничестве между США и Австрией в вопросах, таких как гуманитарная поддержка Украины и выполнение экономических санкций Европейского Союза против России.

Также предполагается, что Блинкен и Шалленберг выразят общую позицию по международным вопросам, в частности, подтвердят их поддержку Израилю в контексте ближневосточного конфликта и единую позицию в отношении российской агрессии в Украине. Несмотря на общую позицию, стоит отметить, что Австрия, соблюдая свой нейтральный статус согласно международному праву, не предоставляет военную поддержку Киеву.

Напомним, спикер Пентагона генерал Патрик Райдер заявил, что новый пакет помощи Украине от Соединенных Штатов Америки предусматривает ракеты для HIMARS, артиллерийские снаряды, зенитно-ракетное и противотанковое вооружение.

По словам президента США Джо Байдена, новый пакет помощи для Украины — это всего лишь первый шаг в обеспечении национальной безопасности и отстаивании свободы в мире.