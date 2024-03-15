Блінкен обговорить з владою Австрії допомогу Україні, — ЗМІ

Державний секретар США Ентоні Блінкен. Фото: it.usembassy.gov

Державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен проведе переговори з канцлером Австрії Карлом Негаммером та міністром закордонних справ цієї країни Олександром Шалленбергом. У рамках зустрічей планується обговорення питань, пов'язаних із наданням гуманітарної допомоги Україні.

Про це повідомило агентство Austria Presse Agentur (APA) у четвер, 14 березня.

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Зустрічі призначено на п'ятницю, 15 березня, і пройдуть у будівлі Федеральної канцелярії. За підсумками переговорів Олександр Шалленберг візьме участь у прес-конференції.

Представник Державного департаменту США Метью Міллер наголосив, що у рамках зустрічей буде акцент на співпраці між США та Австрією у питаннях, таких як гуманітарна підтримка України та виконання економічних санкцій Європейського Союзу проти Росії.

Також передбачається, що Блінкен і Шалленберг висловлять спільну позицію з міжнародних питань, зокрема підтвердять їхню підтримку Ізраїлю в контексті близькосхідного конфлікту та єдину позицію щодо російської агресії в Україні. Попри загальну позицію, варто зазначити, що Австрія, дотримуючись свого нейтрального статусу згідно з міжнародним правом, не надає військової підтримки Києву.

Нагадаємо, речник Пентагону генерал Патрік Райдер заявив, що новий пакет допомоги Україні від Сполучених Штатів Америки передбачає ракети для HIMARS, артилерійські снаряди, зенітно-ракетне та протитанкове озброєння.

За словами президента США Джо Байдена, новий пакет допомоги для України — це лише перший крок у забезпеченні національної безпеки та відстоюванні свободи у світі.