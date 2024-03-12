Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow США готують пакет військової допомоги для України на 400 млн доларів, — Reuters arrow

США готують пакет військової допомоги для України на 400 млн доларів, — Reuters

12 березня 2024 19:10
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
США готують пакет військової допомоги для України на 400 млн доларів, — Reuters
Пентагон. Фото: Wikipedia
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Сполучені Штати Америки готують перший за останні кілька місяців пакет військової допомоги для України на суму до 400 млн доларів. Його можуть оголосити вже у вівторок, 12 березня.

Про це пише Reuters.

Читайте також:

Військова допомога від США

У матеріалі йдеться, що це стало першим подібним кроком за останні місяці, оскільки виділення додаткових коштів Україні досі блокується лідерами республіканців у Конгресі.

Видання з посиланням на американських чиновників зазначає, що оголошення нового пакету очікується сьогодні, 12 березня, під час зустрічі президента США Джо Байдена з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском.

За словами одного з посадовців, фінансування цього пакету здійснюватиметься коштом кредитів, які були повернуті Пентагону за нещодавні закупівлі.

Очікується, що військова допомога, зокрема, міститиме артилерію для української армії.

Наразі Білий дім намагається знайти шляхи для надання більшої військової допомоги, зважаючи на ситуацію на полі бою та опір фінансування з боку республіканців.

Серед іншого, чиновники розглядають варіанти арешту російських активів на суму близько 285 млрд доларів, аби використати ці кошти для оплати озброєння Україні.

Нагадаємо, Міністерство оборони США опублікувало проєкт бюджету на 2025 фінансовий рік. У документі передбачено виділення значної суми — 300 млн доларів для допомоги Україні.

Також радник Білого Джон Кірбі заявив, що США розглядають усі можливості, аби допомогти Україні на полі бою.

США
Конгрес
фінансова допомога
військова допомога
війна в Україні
фронт

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:27 Українських пенсіонерів зобов'яжуть стати на військовий облік — кого торкнеться

27 лютого 2024

20:00 В ТЦК придумали спосіб мобілізувати чоловіків, які мають право на відстрочку

9 березня 2024

13:48 Народний синоптик Діденко розповіла, коли до України повернеться зима

1 березня 2024

12:23 Військові на Донеччині привласнили та розпродали три тонни продуктів, призначених для ЗСУ

11 березня 2024

00:11 У Раді заявили, що Україна вичерпала свої фінансові ресурси

5 березня 2024
Новина з фото

16:57 Українці публічно "рознесли" виступ акторів "Кварталу 95"

9 березня 2024

00:52 Виключення з військового обліку — кого можуть зняти та чи є право поновитися

4 березня 2024

00:36 Що робити, якщо в ТЦК вимагають підписати документи про ознайомлення — відповідь юриста

7 березня 2024

07:13 Олексій Суханов зізнався, скільки грошей від нього вимагали за українське громадянство

6 березня 2024

06:10 Індексація пенсій в регіонах — де і кому тепер платять на 800 грн більше