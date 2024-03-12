США готують пакет військової допомоги для України на 400 млн доларів, — Reuters

Пентагон. Фото: Wikipedia

Сполучені Штати Америки готують перший за останні кілька місяців пакет військової допомоги для України на суму до 400 млн доларів. Його можуть оголосити вже у вівторок, 12 березня.

Про це пише Reuters.

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У матеріалі йдеться, що це стало першим подібним кроком за останні місяці, оскільки виділення додаткових коштів Україні досі блокується лідерами республіканців у Конгресі.

Видання з посиланням на американських чиновників зазначає, що оголошення нового пакету очікується сьогодні, 12 березня, під час зустрічі президента США Джо Байдена з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском.

За словами одного з посадовців, фінансування цього пакету здійснюватиметься коштом кредитів, які були повернуті Пентагону за нещодавні закупівлі.

Очікується, що військова допомога, зокрема, міститиме артилерію для української армії.

Наразі Білий дім намагається знайти шляхи для надання більшої військової допомоги, зважаючи на ситуацію на полі бою та опір фінансування з боку республіканців.

Серед іншого, чиновники розглядають варіанти арешту російських активів на суму близько 285 млрд доларів, аби використати ці кошти для оплати озброєння Україні.

Нагадаємо, Міністерство оборони США опублікувало проєкт бюджету на 2025 фінансовий рік. У документі передбачено виділення значної суми — 300 млн доларів для допомоги Україні.

Також радник Білого Джон Кірбі заявив, що США розглядають усі можливості, аби допомогти Україні на полі бою.