Кірбі висловився про подальшу допомогу США для України

Радник Білого дому з питань комунікацій нацбезпеки Джон Кірбі. Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein

Радник Білого дому з питань комунікацій нацбезпеки Джон Кірбі заявив, що Сполучені Штати Америки розглядають усі можливості, аби допомогти Україні на полі бою. Однак наразі там не існує "магічного джерела фінансування", яке б могли передати нашій державі.

Про це він сказав в інтерв'ю "Голос Америки".

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Під час розмови журналіст звернув увагу Кірбі на те, що Україні дуже бракує американської допомоги і вона починає втрачати території, зокрема, через брак боєприпасів. Радник Білого дому відповів, що наразі адміністрація Байдена працює з Конгресом, союзниками та власними ресурсами для забезпечення додаткового фінансування, необхідного для підтримки нашої держави.

"Звісно, ми шукаємо всередині нашої власної системи, всередині нашого власного уряду та всієї адміністрації, чи є іще щось, що ми могли б зробити, щоб підтримати Україну. Але жодне із цих зусиль не зможе замінити обсягу, масштабу, який нам забезпечило б схвалення запиту на додаткове фінансування", — наголосив він.

Водночас Кірбі додав, які б додаткові плани не були в американського керівництва, це не зрівняється із додатковим фінансуванням.

"Ми завжди розглядаємо інші можливості, які ми можемо використати. Але якими б вони не були, вони не будуть такими ж гарними, як запит на додаткове фінансування. Його нічим не можна замінити. Як я вже говорив багато разів, немає якогось наявного магічного джерела коштів, здатне зробити те, що може зробити додаткове фінансування. Чи розглядаємо ми варіанти? Абсолютно. Ми мусимо, враховуючи ситуацію на місці, особливо на сході", — сказав радник Білого дому.

Що ще потрібно знати

Нагадаємо, що лідери Конгресу погодилися на новий тимчасовий законопроєкт про витрати, щоб уникнути часткового закриття уряду. Цей документ допоможе уникнути проблем із федеральним фінансуванням, і також відкриває шлях саме для ухвалення нового фінансування допомоги Україні.

Також ми писали, що спікер Палати представників Майк Джонсон відповів, коли Конгрес ухвалить допомогу для України.