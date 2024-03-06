Допомога Україні без рішення Конгресу США — у Пентагоні відповіли, наскільки це можливо (відео)

Речник Пентагону генерал Патрік Райдер. Фото: скриншот

Речник Пентагону генерал Патрік Райдер заявив, що Міністерство оборони США та адміністрація американського президента Джо Байдена невпинно закликають Конгрес до ухвалення пакета з додатковим фінансуванням для України в розмірі понад 60 млрд доларів.

Про це повідомляє Укрінформ у вівторок, 5 березня.

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"Ми продовжуємо закликати Конгрес якнайшвидше прийняти законопроєкт з додатковим фінансуванням, щоб ми могли підтримати Україну в скрутний для неї час — та, звісно ж, поповнювати наші власні запаси", — сказав Райдер.

На питання, чи можливо використати гроші Міноборони США для допомоги Україні поза пакетом, який розглядає Конгрес, представник Пентагону відповів, що, на жаль, іншого способу немає, адже Україні "потрібні всі ресурси, закладені в цьому пакеті".

"Насправді немає іншого способу повністю задовольнити потреби (Сил оборони України. — Ред.) на полі бою", — відповів Райдер.

Конгрес США не поспішає з допомогою Україні

Нагадаємо, що лідери Конгресу погодилися на новий тимчасовий законопроєкт про витрати, щоб уникнути часткового закриття уряду. Цей документ допоможе уникнути проблем із федеральним фінансуванням, і також відкриває шлях саме для ухвалення нового фінансування допомоги Україні.

Також ми писали, що спікер Палати представників Майк Джонсон відповів, коли Конгрес ухвалить допомогу для України.