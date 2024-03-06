Помощь Украине без решения Конгресса США — в Пентагоне ответили, насколько это возможно (видео)
Представитель Пентагона генерал Патрик Райдер заявил, что Министерство обороны США и администрация американского президента Джо Байдена неустанно призывают Конгресс к принятию пакета с дополнительным финансированием для Украины в размере более 60 млрд долларов.
Об этом сообщает Укринформ во вторник, 5 марта.
Можно ли обойти Конгресс и оказать помощь Украине
"Мы продолжаем призывать Конгресс как можно быстрее принять законопроект с дополнительным финансированием, чтобы мы могли поддержать Украину в затруднительное для нее время — и, конечно, пополнять наши собственные запасы", — сказал Райдер.
На вопрос, возможно ли использовать деньги Минобороны США для помощи Украине вне пакета, рассматриваемого Конгрессом, представитель Пентагона ответил, что, к сожалению, другого способа нет, ведь Украине "нужны все ресурсы, заложенные в этом пакете".
"На самом деле нет другого способа полностью удовлетворить потребности (Сил обороны Украины. — Ред.) на поле боя", — ответил Райдер.
Конгресс США не спешит с помощью Украине
Напомним, что лидеры Конгресса согласились на новый временный законопроект о расходах во избежание частичного закрытия правительства. Этот документ поможет избежать проблем с федеральным финансированием, а также открывает путь именно для принятия нового финансирования помощи Украине.
Также мы писали, что спикер Палаты представителей Майк Джонсон ответил, когда Конгресс примет помощь для Украины.
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