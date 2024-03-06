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Помощь Украине без решения Конгресса США — в Пентагоне ответили, насколько это возможно (видео)

6 марта 2024 03:49
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Помощь Украине без решения Конгресса США — в Пентагоне ответили, насколько это возможно (видео)
Спикер Пентагона генерал Патрик Райдер. Фото: скриншот
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Представитель Пентагона генерал Патрик Райдер заявил, что Министерство обороны США и администрация американского президента Джо Байдена неустанно призывают Конгресс к принятию пакета с дополнительным финансированием для Украины в размере более 60 млрд долларов.

Об этом сообщает Укринформ во вторник, 5 марта.

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"Мы продолжаем призывать Конгресс как можно быстрее принять законопроект с дополнительным финансированием, чтобы мы могли поддержать Украину в затруднительное для нее время — и, конечно, пополнять наши собственные запасы", — сказал Райдер.

На вопрос, возможно ли использовать деньги Минобороны США для помощи Украине вне пакета, рассматриваемого Конгрессом, представитель Пентагона ответил, что, к сожалению, другого способа нет, ведь Украине "нужны все ресурсы, заложенные в этом пакете".

"На самом деле нет другого способа полностью удовлетворить потребности (Сил обороны Украины. — Ред.) на поле боя", — ответил Райдер.

Конгресс США не спешит с помощью Украине

Напомним, что лидеры Конгресса согласились на новый временный законопроект о расходах во избежание частичного закрытия правительства. Этот документ поможет избежать проблем с федеральным финансированием, а также открывает путь именно для принятия нового финансирования помощи Украине.

Также мы писали, что спикер Палаты представителей Майк Джонсон ответил, когда Конгресс примет помощь для Украины.

США
Конгресс
Украина
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помощь

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