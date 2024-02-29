Спікер Палати представників США відповів, коли ухвалять допомогу Україні

Спікер Палати представників Майк Джонсон. Фото: REUTERS

Україна чекає на ухвалення допомоги Сполученими Штатами Америки. Спікер Палати представників Майк Джонсон відповів, коли це стане можливим.

Про це він сказав в коментарі журналістці Голосу Америки.

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Журналістка зазначила, що 23 європейські лідери закликають США ухвалити допомогу для України та запитала в Джонсона, чи має він відповідь на це питання.

"Палата представників розглядає всі доступні можливості й ми повернемося до цього, як тільки уряд отримає фінансування", — сказав Джонсон.

Нагадаємо, 13 лютого Сенат США підтримав пакет, який передбачає понад 60 млрд доларів для України — переважно на військову допомогу. Але рішення Сенату недостатньо для виділення грошей — законопроєкт має пройти Палату представників.

Напередодні спікер Джонсон достроково завершив робочий тиждень Палати представників і оголосив майже двотижневу перерву, так і не розглянувши законопроєкт про допомогу Україні.

У Держдепі США розповіли, що питання про виділення допомоги для України вже обговорюється в Конгресі. Проте зазначили, що цей процес є довгим.