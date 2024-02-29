Спікер Палати представників США відповів, коли ухвалять допомогу Україні
Україна чекає на ухвалення допомоги Сполученими Штатами Америки. Спікер Палати представників Майк Джонсон відповів, коли це стане можливим.
Про це він сказав в коментарі журналістці Голосу Америки.
Допомога США для України
Журналістка зазначила, що 23 європейські лідери закликають США ухвалити допомогу для України та запитала в Джонсона, чи має він відповідь на це питання.
"Палата представників розглядає всі доступні можливості й ми повернемося до цього, як тільки уряд отримає фінансування", — сказав Джонсон.
Нагадаємо, 13 лютого Сенат США підтримав пакет, який передбачає понад 60 млрд доларів для України — переважно на військову допомогу. Але рішення Сенату недостатньо для виділення грошей — законопроєкт має пройти Палату представників.
Напередодні спікер Джонсон достроково завершив робочий тиждень Палати представників і оголосив майже двотижневу перерву, так і не розглянувши законопроєкт про допомогу Україні.
У Держдепі США розповіли, що питання про виділення допомоги для України вже обговорюється в Конгресі. Проте зазначили, що цей процес є довгим.
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