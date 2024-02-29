Спикер Палаты представителей США ответил, когда примут помощь Украине

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон. Фото: REUTERS

Украина ожидает принятия помощи Соединенными Штатами Америки. Спикер Палаты представителей Майк Джонсон ответил, когда это станет возможным.

Об этом он сказал в комментарии журналистке Голоса Америки.

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Помощь США для Украины

Журналистка отметила, что 23 европейских лидера призывают США принять помощь для Украины и спросила у Джонсона, есть ли у него ответ на этот вопрос.

"Палата представителей рассматривает все доступные возможности и мы вернемся к этому, как только правительство получит финансирование", — сказал Джонсон.

Напомним, 13 февраля Сенат США поддержал пакет, предусматривающий более 60 млрд долларов для Украины — преимущественно на военную помощь. Но решения Сената недостаточно для выделения денег – законопроект должен пройти Палату представителей.

Накануне спикер Джонсон досрочно завершил рабочую неделю Палаты представителей и объявил почти двухнедельный перерыв, так и не рассмотрев законопроект о помощи Украине.

В Госдепе США рассказали, что вопрос о выделении помощи для Украины уже обсуждается в Конгрессе. Однако отметили, что этот процесс долгий.