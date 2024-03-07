Кирби высказался о дальнейшей помощи США для Украины

Советник Белого дома по коммуникациям нацбезопасности Джон Кирби. Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein

Советник Белого дома по коммуникациям нацбезопасности Джон Кирби заявил, что Соединенные Штаты Америки рассматривают все возможности, чтобы помочь Украине на поле боя. Однако пока там не существует "магического источника финансирования", который могли бы передать нашему государству.

Об этом он сказал в интервью "Голос Америки".

Читайте также:

Помощь США для Украины — какой план имеет Америка

Во время разговора журналист обратил внимание Кирби на то, что Украине очень не хватает американской помощи и она начинает терять территории, в частности из-за нехватки боеприпасов. Советник Белого дома ответил, что администрация Байдена работает с Конгрессом, союзниками и собственными ресурсами для обеспечения дополнительного финансирования, необходимого для поддержки нашего государства.

"Конечно, мы ищем внутри нашей собственной системы, внутри нашего собственного правительства и всей администрации, есть ли еще что-то, что мы могли бы сделать, чтобы поддержать Украину. Но ни одно из этих усилий не сможет заменить объем, масштаб, который нам обеспечило бы одобрение запроса на дополнительное финансирование", — подчеркнул он.

В то же время Кирби добавил, какие бы дополнительные планы ни были у американского руководства, это не сравнится с дополнительным финансированием.

"Мы всегда рассматриваем другие возможности, которые мы можем использовать. Но какими бы они ни были, они не будут столь же хороши, как запрос на дополнительное финансирование. Его ничем нельзя заменить. Как я уже говорил много раз, нет какого-то имеющегося магического источника средств, способных сделать то, что может сделать дополнительное финансирование. Рассматриваем ли мы варианты? Абсолютно. Мы должны, учитывая ситуацию на месте, особенно на востоке", — сказал советник Белого дома.

Что еще нужно знать

Напомним, что лидеры Конгресса согласились на новый временный законопроект о расходах во избежание частичного закрытия правительства. Этот документ поможет избежать проблем с федеральным финансированием, а также открывает путь именно для принятия нового финансирования помощи Украине.

Также мы писали, что спикер Палаты представителей Майк Джонсон ответил, когда Конгресс примет помощь для Украины.