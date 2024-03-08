У США арештували військового, який продавав конфіденційну інформацію про війну в Україні

Прокурор Генрі Левентіс виступає під час пресконференції зі слідчими. Фото: AP

У Сполучених Штатах Америки арештували військового за звинуваченнями у продажу конфіденційної інформації. Вона пов'язана з силами американської армії та війною в Україні.

Про це повідомляє "Голос Америки" у п'ятницю, 8 березня.

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Продаж конфіденційної інформації у США

Аналітика розвідки 24-річного Корбейна Шульца звинуватили за шістьма пунктами у змові з метою отримання та розголошення військової оборонної інформації та підкупі державного службовця. Військового заарештували на кордоні штатів Теннессі та Кентуккі незабаром після оголошення обвинувачення.

Слідство стверджує, що Шульц, маючи найвищий рівень допуску до державної таємниці, вступив у змову з особою, відомою лише як "Змовник А", починаючи з червня 2022 року, з метою розкриття різноманітних документів, фотографій та інших матеріалів, пов'язаних з національною обороною США. Також слідчі припускають, що Шульц був завербований вказаною особою не лише через його секретний допуск, але й тому, що йому було доручено збирати конфіденційну військову інформацію США.

Частина інформації, яку Шульц міг передати особі, включала дані щодо високомобільної артилерійської ракетної системи HIMARS, гіперзвукового обладнання, досліджень щодо майбутніх розробок збройних сил США та стосовно військових навчань і операцій у ключових країнах, таких як Китай.

Також Шульца просили надати документи з докладним описом висновків, які можна винести з війни Росії проти України, й того, як ці дані можна застосувати в контексті допомоги США Тайваню в разі нападу на острів.

Нагадаємо, 8 березня Президент США Джо Байден проголосив свою промову до Конгресу. Звернення очільник країни розпочав зі згадки про допомогу для України.

Також Сполучені Штати Америки офіційно стали учасником Міжнародної коаліції. Вона виступає за повернення українських дітей, яких депортували до Росії.