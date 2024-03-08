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Байден розпочав свою промову до Конгресу США зі згадки про допомогу Україні

8 березня 2024 07:40
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Байден розпочав свою промову до Конгресу США зі згадки про допомогу Україні
Президент США Джо Байден. Фото: скриншот з відео
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Президент США Джо Байден у п'ятницю, 8 березня, проголосив свою промову до Конгресу. Звернення очільник країни розпочав зі згадки про допомогу для України.

Відео промови Байдена опублікував Білий дім в Youtube.

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"За кордоном Путін просувається вперед, він вдерся в Україну і сіє хаос по всій Європі та за її межами. Якщо хтось у цій залі думає, що Путін зупиниться в Україні, запевняю вас, він цього не зробить", — сказав він.

Американський президент наголосив, що Україна здатна зупинити "марш агресії" по Європі глави Кремля Володимира Путіна. Але якщо Сполучені Штати будуть разом з Україною і нададуть їй потрібну зброю.

Він вважає, що наразі відбувається удар по демократії в усьому світі.

"Вони не просять американських солдатів. Американських солдатів на війні в Україні немає. Я сповнений рішучості, щоб так було і далі. Але зараз допомога Україні блокується тими, хто хоче, щоб ми відійшли від світового лідерства", — додав Байден.

Він додав, що США не можуть відійти і поставити Україну під ризик, а з нею — Європу і весь світ та дозволяти диктаторам чинити зло. 

Нагадаємо, радник Білого дому Джон Кірбі заявив, що США шукають додаткові варіанти допомоги для України. Також адміністрація Джо Байдена продовжить працювати з Конгресом, аби той схвалив фінансовий пакет.

Також Кірбі звернув увагу на те, що Україні дуже бракує американської допомоги і вона починає втрачати території, зокрема, через брак боєприпасів. 

Джо Байден
США
фінансова допомога
війна в Україні

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