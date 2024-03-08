Байден розпочав свою промову до Конгресу США зі згадки про допомогу Україні
Президент США Джо Байден у п'ятницю, 8 березня, проголосив свою промову до Конгресу. Звернення очільник країни розпочав зі згадки про допомогу для України.
Відео промови Байдена опублікував Білий дім в Youtube.
Промова Байдена до Конгресу
"За кордоном Путін просувається вперед, він вдерся в Україну і сіє хаос по всій Європі та за її межами. Якщо хтось у цій залі думає, що Путін зупиниться в Україні, запевняю вас, він цього не зробить", — сказав він.
Американський президент наголосив, що Україна здатна зупинити "марш агресії" по Європі глави Кремля Володимира Путіна. Але якщо Сполучені Штати будуть разом з Україною і нададуть їй потрібну зброю.
Він вважає, що наразі відбувається удар по демократії в усьому світі.
"Вони не просять американських солдатів. Американських солдатів на війні в Україні немає. Я сповнений рішучості, щоб так було і далі. Але зараз допомога Україні блокується тими, хто хоче, щоб ми відійшли від світового лідерства", — додав Байден.
Він додав, що США не можуть відійти і поставити Україну під ризик, а з нею — Європу і весь світ та дозволяти диктаторам чинити зло.
Нагадаємо, радник Білого дому Джон Кірбі заявив, що США шукають додаткові варіанти допомоги для України. Також адміністрація Джо Байдена продовжить працювати з Конгресом, аби той схвалив фінансовий пакет.
Також Кірбі звернув увагу на те, що Україні дуже бракує американської допомоги і вона починає втрачати території, зокрема, через брак боєприпасів.
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