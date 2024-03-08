Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow Байден начал свою речь в Конгресс США с упоминания о помощи Украине arrow

Байден начал свою речь в Конгресс США с упоминания о помощи Украине

8 марта 2024 07:40
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Байден начал свою речь в Конгресс США с упоминания о помощи Украине
Президент США Джо Байден. Фото: скриншот с видео
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Президент США Джо Байден в пятницу, 8 марта, провозгласил свою речь в Конгресс. Обращение глава государства начал с упоминания о помощи для Украины.

Видео речи Байден опубликовал Белый дом в Youtube.

Читайте также:

Речь Байдена к Конгрессу

"За границей Путин продвигается вперед, он ворвался в Украину и сеет хаос по всей Европе и за ее пределами. Если кто-то в этом зале думает, что Путин остановится в Украине, уверяю вас, он этого не сделает", — сказал он.

Американский президент подчеркнул, что Украина способна остановить "марш агрессии" по Европе главы Кремля Владимира Путина. Но если Соединенные Штаты будут вместе с Украиной и предоставят ей нужное оружие.

Он считает, что сейчас происходит удар по демократии по всему миру.

"Они не просят американских солдат. Американских солдат на войне в Украине нет. Я полон решимости, чтобы так было и дальше. Но сейчас помощь Украине блокируется теми, кто хочет, чтобы мы отошли от мирового лидерства", — добавил Байден.

Он добавил, что США не могут отойти и поставить Украину под риск, а с ней Европу и весь мир и позволять диктаторам совершать зло.

Напомним, советник Белого дома Джон Кирби заявил, что США ищут дополнительные варианты помощи для Украины. Также администрация Джо Байдена продолжит работать с Конгрессом, чтобы одобрить финансовый пакет.

Также Кирби обратил внимание на то, что Украине очень не хватает американской помощи и она начинает терять территории, в частности из-за нехватки боеприпасов.

Джо Байден
США
финансовая помощь
война в Украине

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:27 Украинских пенсионеров обяжут стать на военный учет — кого коснется

27 февраля 2024

20:00 В ТЦК придумали способ мобилизовать мужчин, имеющих право на отсрочку

1 марта 2024

12:23 Военные в Донецкой области присвоили и распродали три тонны продуктов, предназначенных для ВСУ

5 марта 2024
Новость с фото

16:57 Украинцы публично "разнесли" выступление актеров "Квартала 95"

4 марта 2024

00:36 Что делать, если в ТЦК требуют подписать документы об ознакомлении — ответ юриста

6 марта 2024

06:10 Индексация пенсий в регионах — где и кому теперь платят на 800 грн больше

29 февраля 2024

13:24 Сколько мужчин готовы мобилизоваться — результаты опроса

Новость с видео

19:27 Лица с инвалидностью в Украине должны подать документы в ТЦК — как это сделать

5 марта 2024

17:12 Стало известно, с кем встречается 19-летняя дочь Зеленского

1 марта 2024

11:11 Нафтогаз предупредил об изменении условий для потребителей с 1 марта