Байден начал свою речь в Конгресс США с упоминания о помощи Украине

Президент США Джо Байден. Фото: скриншот с видео

Президент США Джо Байден в пятницу, 8 марта, провозгласил свою речь в Конгресс. Обращение глава государства начал с упоминания о помощи для Украины.

Видео речи Байден опубликовал Белый дом в Youtube.

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"За границей Путин продвигается вперед, он ворвался в Украину и сеет хаос по всей Европе и за ее пределами. Если кто-то в этом зале думает, что Путин остановится в Украине, уверяю вас, он этого не сделает", — сказал он.

Американский президент подчеркнул, что Украина способна остановить "марш агрессии" по Европе главы Кремля Владимира Путина. Но если Соединенные Штаты будут вместе с Украиной и предоставят ей нужное оружие.

Он считает, что сейчас происходит удар по демократии по всему миру.

"Они не просят американских солдат. Американских солдат на войне в Украине нет. Я полон решимости, чтобы так было и дальше. Но сейчас помощь Украине блокируется теми, кто хочет, чтобы мы отошли от мирового лидерства", — добавил Байден.

Он добавил, что США не могут отойти и поставить Украину под риск, а с ней Европу и весь мир и позволять диктаторам совершать зло.

Напомним, советник Белого дома Джон Кирби заявил, что США ищут дополнительные варианты помощи для Украины. Также администрация Джо Байдена продолжит работать с Конгрессом, чтобы одобрить финансовый пакет.

Также Кирби обратил внимание на то, что Украине очень не хватает американской помощи и она начинает терять территории, в частности из-за нехватки боеприпасов.