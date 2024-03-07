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Кірбі розповів, чи шукають США додаткові варіанти для допомоги Україні

7 березня 2024 09:56
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Кірбі розповів, чи шукають США додаткові варіанти для допомоги Україні
Радник Білого дому Джон Кірбі. Фото: Голос Америки
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Радник Білого дому з питань комунікацій у сфері національної безпеки Джона Кірбі заявив, що Сполучені Штати Америки шукають додаткові варіанти допомоги для України. Також адміністрація Джо Байдена продовжить працювати з Конгресом, аби той схвалив фінансовий пакет.

Про це Кірбі розповів в інтерв'ю Голосу Америки.

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"Ми продовжимо працювати із Конгресом, щоб забезпечити це додаткове фінансування. Це так важливо! Ми також працюємо з союзниками та партнерами щодо можливих внесків", — сказав радник Білого дому.

Він пояснив, що це не означає, що їх не роблять — вони роблять, але також тривають пошуки додаткових варіантів допомоги для України.

"І, звісно, ми шукаємо всередині нашої власної системи, всередині нашого власного уряду та всієї адміністрації, чи є іще щось, що ми могли б зробити, щоб підтримати Україну", — зауважив Кірбі.

Однак він вважає, що жодне із цих зусиль не зможе замінити обсягу, масштабу, який забезпечило б схвалення США запиту на додаткове фінансування.

Представник Білого дому додав, що наразі "важко сказати з упевненістю", чи схвалить Палата представників фінансовий пакет для України та наголосив, що все залежить від спікера Майка Джонсона.

Також Кірбі звернув увагу на те, що Україні дуже бракує американської допомоги і вона починає втрачати території, зокрема, через брак боєприпасів. 

Крім того, лідери Конгресу погодилися на новий тимчасовий законопроєкт про витрати, щоб уникнути часткового закриття уряду. Цей документ допоможе уникнути проблем із федеральним фінансуванням, і також відкриває шлях саме для ухвалення нового фінансування допомоги Україні.

США
ЗСУ
Конгрес
фінансова допомога
окупанти
Джон Кірби
війна в Україні

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