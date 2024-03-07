Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow Кирби рассказал, ищут ли США дополнительные варианты для помощи Украине arrow

Кирби рассказал, ищут ли США дополнительные варианты для помощи Украине

7 марта 2024 09:56
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Кирби рассказал, ищут ли США дополнительные варианты для помощи Украине
Советник Белого дома Джон Кирби. Фото: Голос Америки
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Советник Белого дома по вопросам коммуникаций в сфере национальной безопасности Джон Кирби заявил, что Соединенные Штаты Америки ищут дополнительные варианты помощи для Украины. Также администрация Джо Байдена продолжит работать с Конгрессом, чтобы одобрить финансовый пакет.

Об этом Кирби рассказал в интервью Голосу Америки.

Читайте также:

Помощь США для Украины

"Мы продолжим работать с Конгрессом, чтобы обеспечить это дополнительное финансирование. Это так важно! Мы также работаем с союзниками и партнерами по возможным вкладам", — сказал советник Белого дома.

Он объяснил, что это не значит, что их не делают — они делают, но также продолжаются поиски дополнительных вариантов помощи для Украины.

"И, конечно, мы ищем внутри нашей собственной системы, внутри нашего собственного правительства и всей администрации, есть ли еще что-то, что мы могли бы сделать, чтобы поддержать Украину", — отметил Кирби.

Однако он считает, что ни одно из этих усилий не сможет заменить объем, масштаб, который обеспечил бы одобрение США запроса на дополнительное финансирование.

Представитель Белого дома добавил, что "трудно сказать с уверенностью", одобрит ли Палата представителей финансовый пакет для Украины и подчеркнул, что все зависит от спикера Майка Джонсона.

Также Кирби обратил внимание на то, что Украине очень не хватает американской помощи и она начинает терять территории, в частности из-за нехватки боеприпасов.

Кроме того, лидеры Конгресса согласились на новый временный законопроект о расходах во избежание частичного закрытия правительства. Этот документ поможет избежать проблем с федеральным финансированием, а также открывает путь именно для принятия нового финансирования помощи Украине.

США
ВСУ
Конгресс
финансовая помощь
оккупанты
Джон Кирби
война в Украине

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:27 Украинских пенсионеров обяжут стать на военный учет — кого коснется

27 февраля 2024

20:00 В ТЦК придумали способ мобилизовать мужчин, имеющих право на отсрочку

1 марта 2024

12:23 Военные в Донецкой области присвоили и распродали три тонны продуктов, предназначенных для ВСУ

4 марта 2024

00:36 Что делать, если в ТЦК требуют подписать документы об ознакомлении — ответ юриста

29 февраля 2024

13:24 Сколько мужчин готовы мобилизоваться — результаты опроса

5 марта 2024
Новость с фото

16:57 Украинцы публично "разнесли" выступление актеров "Квартала 95"

6 марта 2024

06:10 Индексация пенсий в регионах — где и кому теперь платят на 800 грн больше

29 февраля 2024
Новость с видео

19:27 Лица с инвалидностью в Украине должны подать документы в ТЦК — как это сделать

1 марта 2024

11:11 Нафтогаз предупредил об изменении условий для потребителей с 1 марта

5 марта 2024

17:12 Стало известно, с кем встречается 19-летняя дочь Зеленского