Кирби рассказал, ищут ли США дополнительные варианты для помощи Украине

Советник Белого дома Джон Кирби. Фото: Голос Америки

Советник Белого дома по вопросам коммуникаций в сфере национальной безопасности Джон Кирби заявил, что Соединенные Штаты Америки ищут дополнительные варианты помощи для Украины. Также администрация Джо Байдена продолжит работать с Конгрессом, чтобы одобрить финансовый пакет.

Об этом Кирби рассказал в интервью Голосу Америки.

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"Мы продолжим работать с Конгрессом, чтобы обеспечить это дополнительное финансирование. Это так важно! Мы также работаем с союзниками и партнерами по возможным вкладам", — сказал советник Белого дома.

Он объяснил, что это не значит, что их не делают — они делают, но также продолжаются поиски дополнительных вариантов помощи для Украины.

"И, конечно, мы ищем внутри нашей собственной системы, внутри нашего собственного правительства и всей администрации, есть ли еще что-то, что мы могли бы сделать, чтобы поддержать Украину", — отметил Кирби.

Однако он считает, что ни одно из этих усилий не сможет заменить объем, масштаб, который обеспечил бы одобрение США запроса на дополнительное финансирование.

Представитель Белого дома добавил, что "трудно сказать с уверенностью", одобрит ли Палата представителей финансовый пакет для Украины и подчеркнул, что все зависит от спикера Майка Джонсона.

Также Кирби обратил внимание на то, что Украине очень не хватает американской помощи и она начинает терять территории, в частности из-за нехватки боеприпасов.

Кроме того, лидеры Конгресса согласились на новый временный законопроект о расходах во избежание частичного закрытия правительства. Этот документ поможет избежать проблем с федеральным финансированием, а также открывает путь именно для принятия нового финансирования помощи Украине.