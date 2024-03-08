США приєдналися до Міжнародної коаліції з повернення депортованих українських дітей

Українська дитина. Ілюстративне фото: Telegram/Андрющенко

Сполучені Штати Америки офіційно стали учасником Міжнародної коаліції. Вона виступає за повернення українських дітей, яких депортували до Росії.

Про це повідомив уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець у Telegram в п'ятницю, 8 березня.

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Повернення депортованих дітей

"Також США підтвердили свою підтримку "Спільної декларації про створення Міжнародної коаліції за повернення українських дітей", ініційованої Канадою та Україною", — йдеться у повідомленні.

Учасники заявили про необхідність справедливого вирішення ситуації з незаконно депортованими українськими дітьми.

Йдеться, зокрема, про:

пункт 4 Української формули миру та план дій Bring Kids Back UA — він об'єднує зусилля держорганів України, міжнародних, громадських організацій та небайдужих громадян в питанні повернення українських дітей;

докладання всіх можливих зусиль для повернення українських дітей, відповідно до найкращих міжнародних практик, і підтримки їхньої реінтеграції та возз'єднання із сім'ями або влаштування в сімейні форми виховання, відповідно до найкращих інтересів дитини;

притягнення до відповідальності осіб, причетних до незаконної депортації та насильницького переміщення українських дітей, відповідно до норм міжнародного права.

"Об’єднуємося в питанні повернення українських дітей та притягнення винних до відповідальності!", — зауважив Лубінець.

Він наголосив, що світ підтримує Україну та розуміє всю жахливість злочинів, які Росія вчиняє проти українських дітей, тому наша мета — повернути їх всіх додому.

Скриншот допису Лубінця

Скриншот допису Лубінця

Нагадаємо, в ООН закликали Росію припинити депортацію українських дітей з тимчасово окупованих територій України та повернути їх у сім’ї.

Також ми писали, що нещодавно відбулося онлайн-засідання міжнародної експертної групи Bring Kids Back UA. Під час нього було узгоджено шляхи повернення українських дітей, що були депортовані до Росії.