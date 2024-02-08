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В ООН закликали Росію повернути Україні викрадених дітей

8 лютого 2024 16:45
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Ілля Рябінін
редактор
В ООН закликали Росію повернути Україні викрадених дітей
Російський солдат з українськими дітьми у тимчасово захопленому Маріуполі. Фото: росЗМІ
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Комітет Організації Об'єднаних Націй з прав дитини в четвер, 8 лютого, закликав Росію припинити депортацію українських дітей з тимчасово окупованих територій України та повернути їх у сім’ї, розцінюючи такі вчинки, як порушення міжнародного права. 

Про це повідомляє агенція Reuters.

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За інформацією агенції, в ООН запросили від Москви інформацію про точну кількість вивезених з України дітей та їх місцеперебування задля ідентифікації та повернення дітей до України. Також комітет вимагає від Росії зобов'язання, аби жодну дитину не позбавили українського громадянства, особистих даних, імені та відомостей про родину.

Голова комітету Енн Скелтон розповіла, що, російська делегація, яка минулого місяця відвідувала Женеву для переговорів з питань дітей, часто користувалася підміною понять.

"У діалозі ми часто виявляли, що ми використовуємо одну термінологію, а вони іншу. Ми використовували слово "усиновлення", а вони заперечували, що це усиновлення, і говорили про "прийомних дітей", — зазначила вона.

Урядовиця додала, що у РФ визнали отримання багатьма депортованими дітьми російського громадянства, що свідчить про наміри Кремля не надавати свідчення. Водночас в російській делегації заявляли, що "захищали вразливих дітей" від перебування в зоні бойових дій.

Як відомо, раніше за повідомленням The Guardian, протягом майже двох років повномасштабної війни російські загарбники незаконно вивезли сотні тисяч українських дітей до Росії, де їх намагаються "перевиховати" та налаштувати проти України.

Раніше повідомлялося, що російський десантник з Пскова Віктор Філонов, полк якого влаштував різанину в Бучі, всиновив семирічного хлопчика з Донецька.

діти
ООН
депортація дітей
війна в Україні
Росія

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