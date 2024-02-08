Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow В ООН призвали Россию вернуть Украине похищенных детей arrow

В ООН призвали Россию вернуть Украине похищенных детей

8 февраля 2024 16:45
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
В ООН призвали Россию вернуть Украине похищенных детей
Российский солдат с украинскими детьми во временно захваченном Мариуполе. Фото: росСМИ
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Комитет Организации Объединенных Наций по правам ребенка в четверг, 8 февраля, призвал Россию прекратить депортацию украинских детей с временно оккупированных территорий Украины и вернуть их в семьи, расценивая такие поступки, как нарушение международного права.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Читайте также:

ООН требуют прекратить депортацию украинских детей

По информации агентства, в ООН запросили от Москвы информацию о точном количестве вывезенных из Украины детей и их местонахождении для идентификации и возвращения детей в Украину. Также комитет требует от России обязательства, чтобы ни одного ребенка не лишили украинского гражданства, личных данных, имени и сведений о семье.

Глава комитета Энн Скелтон рассказала, что российская делегация, которая в прошлом месяце посещала Женеву для переговоров по вопросам детей, часто пользовалась подменой понятий.

"В диалоге мы часто обнаруживали, что мы используем одну терминологию, а они другую. Мы использовали слово "усыновление", а они отрицали, что это усыновление, и говорили о "приемных детях", — отметила она.

Чиновница добавила, что в РФ признали получение многими депортированными детьми российского гражданства, что свидетельствует о намерениях Кремля не давать показания. В то же время в российской делегации заявляли, что "защищали уязвимых детей" от пребывания в зоне боевых действий.

Как известно, ранее по сообщению The Guardian, в течении двух лет полномасштабной войны российские захватчики незаконно вывезли сотни тысяч украинских детей в Россию, где их пытаются "перевоспитать" и настроить против Украины.

Ранее сообщалось, что российский десантник из Пскова Виктор Филонов, полк которого устроил резню в Буче, усыновил семилетнего мальчика из Донецка.

дети
ООН
депортация детей
война в Украине
Россия

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:04 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 февраля — полный список

26 января 2024
Новость с видео

07:04 Кого будут мобилизовать в ВСУ с 1 февраля только по добровольному согласию — список

28 января 2024

17:18 Экс-командир "Азова" Жорин отреагировал на заявления о присоединении Закарпатья к Венгрии

26 января 2024

23:13 ВСУ ищут специалистов — какие профессии сейчас больше всего нужны

4 февраля 2024

11:21 Приходько высмеяла Нацотбор Евровидения и назвала своего фаворита

5 февраля 2024
Новость с фото

05:31В Киеве прогремели два взрыва, — соцсети

3 февраля 2024

16:25 Залужный поздравил Усиков — что подарил главнокомандующий

7 февраля 2024
Новость с видео

21:24 Какие штатские специальности сейчас больше всего нужны армии — в ВСУ дали ответ

30 января 2024

22:18Кого могут освободить от призыва по новому законопроекту о мобилизации

26 января 2024

06:10 Пенсионерам кардинально пересчитают выплаты — известно дату и суммы

Актуальное по теме