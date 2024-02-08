В ООН призвали Россию вернуть Украине похищенных детей

Российский солдат с украинскими детьми во временно захваченном Мариуполе. Фото: росСМИ

Комитет Организации Объединенных Наций по правам ребенка в четверг, 8 февраля, призвал Россию прекратить депортацию украинских детей с временно оккупированных территорий Украины и вернуть их в семьи, расценивая такие поступки, как нарушение международного права.

Об этом сообщает агентство Reuters.

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По информации агентства, в ООН запросили от Москвы информацию о точном количестве вывезенных из Украины детей и их местонахождении для идентификации и возвращения детей в Украину. Также комитет требует от России обязательства, чтобы ни одного ребенка не лишили украинского гражданства, личных данных, имени и сведений о семье.

Глава комитета Энн Скелтон рассказала, что российская делегация, которая в прошлом месяце посещала Женеву для переговоров по вопросам детей, часто пользовалась подменой понятий.

"В диалоге мы часто обнаруживали, что мы используем одну терминологию, а они другую. Мы использовали слово "усыновление", а они отрицали, что это усыновление, и говорили о "приемных детях", — отметила она.

Чиновница добавила, что в РФ признали получение многими депортированными детьми российского гражданства, что свидетельствует о намерениях Кремля не давать показания. В то же время в российской делегации заявляли, что "защищали уязвимых детей" от пребывания в зоне боевых действий.

Как известно, ранее по сообщению The Guardian, в течении двух лет полномасштабной войны российские захватчики незаконно вывезли сотни тысяч украинских детей в Россию, где их пытаются "перевоспитать" и настроить против Украины.

Ранее сообщалось, что российский десантник из Пскова Виктор Филонов, полк которого устроил резню в Буче, усыновил семилетнего мальчика из Донецка.