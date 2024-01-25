ПАРЄ ухвалила резолюцію про депортованих українських дітей до РФ — що це означає

Засідання ПАРЄ. Фото: Global Look Press

Парламентська асамблея Ради Європи одноголосно ухвалила резолюцію, пов'язану із ситуацією дітей з України. Документ, названий "Ситуація з дітьми України", закликає держави-члени визнати вивіз українських дітей до Росії як акт геноциду українського народу.

Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко.

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Гончаренко повідомив, що цей значний акт є частиною зусиль щодо притягнення до відповідальності за злочини, вчинені росіянами проти українців.

Тобто викрадення та нелегальне перевезення українських дітей, а також їхнє подальше усиновлення в Росії розглядається як спроба стирання української ідентичності.

Крім того, резолюція звертається до держав-членів із закликом продовжувати підтримувати українських біженців з дітьми, надаючи їм все необхідне для їхнього благополуччя та безпеки.

Повідомлення Олексія Гончаренка. Фото: скриншот

Нагадаємо, що у Страсбурзі 22 січня стартувала зимова сесія Парламентської асамблеї Ради Європи. Делегація від України подала запит на проведення термінових дебатів щодо становища українських дітей.

Серед учасників української делегації — народний депутат України родом із Одеси Олексій Гончаренко.