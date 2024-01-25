ПАРЄ ухвалила резолюцію про депортованих українських дітей до РФ — що це означає
Парламентська асамблея Ради Європи одноголосно ухвалила резолюцію, пов'язану із ситуацією дітей з України. Документ, названий "Ситуація з дітьми України", закликає держави-члени визнати вивіз українських дітей до Росії як акт геноциду українського народу.
Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко.
ПАРЄ ухвалила резолюцію про депортованих українських дітей
Гончаренко повідомив, що цей значний акт є частиною зусиль щодо притягнення до відповідальності за злочини, вчинені росіянами проти українців.
Тобто викрадення та нелегальне перевезення українських дітей, а також їхнє подальше усиновлення в Росії розглядається як спроба стирання української ідентичності.
Крім того, резолюція звертається до держав-членів із закликом продовжувати підтримувати українських біженців з дітьми, надаючи їм все необхідне для їхнього благополуччя та безпеки.
Нагадаємо, що у Страсбурзі 22 січня стартувала зимова сесія Парламентської асамблеї Ради Європи. Делегація від України подала запит на проведення термінових дебатів щодо становища українських дітей.
Серед учасників української делегації — народний депутат України родом із Одеси Олексій Гончаренко.
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