В Страсбурге начинается зимняя сессия ПАСЕ — что будут обсуждать по Украине
В Страсбурге сегодня, 22 января, стартует зимняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы. Делегация от Украины подала запрос на проведение срочных дебатов по положению украинских детей.
Об этом сообщает Укринформ.
Зимняя сессия ПАСЕ
Срочные дебаты по положению детей в Украине планируются на четверг. Окончательная повестка дня будет утверждена европейскими депутатами на открытии сессии в понедельник.
Сначала будет избран президент Ассамблеи и состоится голосование за избрание нового Комиссара по правам человека. Нынешняя комиссар Дуня Миятович, которая завершает свою работу в должности, выступит перед депутатами в понедельник.
В плане событий, которые будет рассматривать ПАСЕ, также есть ситуация на Ближнем Востоке и обвинения в системных пытках в тюрьмах Европы.
"Генеральная секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич будет держать слово и отвечать на вопросы депутатов, а лидер белорусской демократической оппозиции Светлана Тихановская примет участие в дебатах на тему "Демократическое будущее Беларуси", — отметили в издании.
На повестку дня вынесена еще и глобализация во время кризиса и войны. А также роль Организации по экономическому сотрудничеству и развитию после войны между Украиной и РФ, которую возглавляет Матиас Корман.
Напомним, стал известен состав украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы. Среди участников народный депутат Украины родом из Одессы Алексей Гончаренко.
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