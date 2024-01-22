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В Страсбурге начинается зимняя сессия ПАСЕ — что будут обсуждать по Украине

22 января 2024 10:47
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
В Страсбурге начинается зимняя сессия ПАСЕ — что будут обсуждать по Украине
Заседание ПАСЕ. Иллюстративное фото: Council of Europe
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

В Страсбурге сегодня, 22 января, стартует зимняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы. Делегация от Украины подала запрос на проведение срочных дебатов по положению украинских детей.

Об этом сообщает Укринформ.

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Срочные дебаты по положению детей в Украине планируются на четверг. Окончательная повестка дня будет утверждена европейскими депутатами на открытии сессии в понедельник.

Сначала будет избран президент Ассамблеи и состоится голосование за избрание нового Комиссара по правам человека. Нынешняя комиссар Дуня Миятович, которая завершает свою работу в должности, выступит перед депутатами в понедельник.

В плане событий, которые будет рассматривать ПАСЕ, также есть ситуация на Ближнем Востоке и обвинения в системных пытках в тюрьмах Европы.

"Генеральная секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич будет держать слово и отвечать на вопросы депутатов, а лидер белорусской демократической оппозиции Светлана Тихановская примет участие в дебатах на тему "Демократическое будущее Беларуси", — отметили в издании.

На повестку дня вынесена еще и глобализация во время кризиса и войны. А также роль Организации по экономическому сотрудничеству и развитию после войны между Украиной и РФ, которую возглавляет Матиас Корман.

Напомним, стал известен состав украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы. Среди участников народный депутат Украины родом из Одессы Алексей Гончаренко.

война
дети
ПАСЕ
Украина

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