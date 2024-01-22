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У Страсбурзі розпочинається зимова сесія ПАРЄ — що обговорюватимуть щодо України

22 січня 2024 10:47
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
У Страсбурзі розпочинається зимова сесія ПАРЄ — що обговорюватимуть щодо України
Засідання ПАРЄ. Ілюстративне фото: Council of Europe
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

У Страсбурзі сьогодні, 22 січня, стартує зимова сесія Парламентської асамблеї Ради Європи. Делегація від України подала запит на проведення термінових дебатів щодо становища українських дітей.

Про це повідомляє Укрінформ. 

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Термінові дебати щодо становища дітей в Україні плануються на четвер. Остаточний порядок денний буде затверджений європейськими депутатами на відкритті сесії у понеділок. 

Спочатку буде обрано президента  Асамблеї та відбудеться голосування за обрання нової комісарки з прав людини. Нинішня комісарка Дуня Міятович, яка завершує свою роботу на посаді, виступить перед депутатами у понеділок.

У плані подій, які розглядатиме ПАРЄ також є ситуація на Близькому Сході та звинувачення у системних тортурах у в'язницях Європи.

"Генеральна секретарка Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич триматиме слово та відповідатиме на запитання депутатів, а лідерка білоруської демократичної опозиції Світлана Тихановська візьме участь у дебатах на тему "Демократичне майбутнє Білорусі", — зазначили у виданні.

На порядок денний винесено ще й глобалізацію під час кризи й війни. А також роль Організації з економічного співробітництва та розвитку після війни між Україною та РФ, яку очолює Матіас Корманн. 

Нагадаємо, став відомим склад української делегації у Парламентській асамблеї Ради Європи. Серед учасників є народний депутат України родом із Одеси Олексій Гончаренко.

війна
діти
ПАРЄ
Україна

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