У Страсбурзі розпочинається зимова сесія ПАРЄ — що обговорюватимуть щодо України
У Страсбурзі сьогодні, 22 січня, стартує зимова сесія Парламентської асамблеї Ради Європи. Делегація від України подала запит на проведення термінових дебатів щодо становища українських дітей.
Про це повідомляє Укрінформ.
Зимова сесія ПАРЄ
Термінові дебати щодо становища дітей в Україні плануються на четвер. Остаточний порядок денний буде затверджений європейськими депутатами на відкритті сесії у понеділок.
Спочатку буде обрано президента Асамблеї та відбудеться голосування за обрання нової комісарки з прав людини. Нинішня комісарка Дуня Міятович, яка завершує свою роботу на посаді, виступить перед депутатами у понеділок.
У плані подій, які розглядатиме ПАРЄ також є ситуація на Близькому Сході та звинувачення у системних тортурах у в'язницях Європи.
"Генеральна секретарка Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич триматиме слово та відповідатиме на запитання депутатів, а лідерка білоруської демократичної опозиції Світлана Тихановська візьме участь у дебатах на тему "Демократичне майбутнє Білорусі", — зазначили у виданні.
На порядок денний винесено ще й глобалізацію під час кризи й війни. А також роль Організації з економічного співробітництва та розвитку після війни між Україною та РФ, яку очолює Матіас Корманн.
Нагадаємо, став відомим склад української делегації у Парламентській асамблеї Ради Європи. Серед учасників є народний депутат України родом із Одеси Олексій Гончаренко.
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