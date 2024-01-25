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ПАСЕ приняла резолюцию о депортированных украинских детях в РФ — что это значит

25 января 2024 13:14
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
ПАСЕ приняла резолюцию о депортированных украинских детях в РФ — что это значит
Заседание ПАСЕ. Фото: Global Look Press
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Парламентская ассамблея Совета Европы единогласно приняла резолюцию, связанную с ситуацией детей из Украины. Документ, названный "Ситуация с детьми Украины", призывает государства-члены признать вывоз украинских детей в Россию как акт геноцида украинского народа.

Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко.

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Гончаренко сообщил, что этот значимый акт является частью усилий по привлечению к ответственности за преступления, совершенные россиянами против украинцев. 

То есть, похищение и нелегальная перевозка украинских детей, а также их последующее усыновление в России, рассматривается как попытка стирания украинской идентичности.

Кроме того, резолюция обращается к государствам-членам с призывом продолжать поддерживать украинских беженцев с детьми, предоставляя им все необходимое для их благополучия и безопасности.

ПАСЕ
Сообщение Алексея Гончаренко. Фото: скриншот

Напомним, что в Страсбурге 22 января стартовала зимняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы. Делегация от Украины подала запрос на проведение срочных дебатов по положению украинских детей.

Среди участников украинской делегации — народный депутат Украины родом из Одессы Алексей Гончаренко.

дети
геноцид
ПАСЕ
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Россия

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