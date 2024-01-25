ПАСЕ приняла резолюцию о депортированных украинских детях в РФ — что это значит
Парламентская ассамблея Совета Европы единогласно приняла резолюцию, связанную с ситуацией детей из Украины. Документ, названный "Ситуация с детьми Украины", призывает государства-члены признать вывоз украинских детей в Россию как акт геноцида украинского народа.
Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко.
ПАСЕ приняла резолюцию о депортированных украинских детях
Гончаренко сообщил, что этот значимый акт является частью усилий по привлечению к ответственности за преступления, совершенные россиянами против украинцев.
То есть, похищение и нелегальная перевозка украинских детей, а также их последующее усыновление в России, рассматривается как попытка стирания украинской идентичности.
Кроме того, резолюция обращается к государствам-членам с призывом продолжать поддерживать украинских беженцев с детьми, предоставляя им все необходимое для их благополучия и безопасности.
Напомним, что в Страсбурге 22 января стартовала зимняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы. Делегация от Украины подала запрос на проведение срочных дебатов по положению украинских детей.
Среди участников украинской делегации — народный депутат Украины родом из Одессы Алексей Гончаренко.
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