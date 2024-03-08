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США присоединились к Международной коалиции по возвращению депортированных украинских детей

8 марта 2024 11:52
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
США присоединились к Международной коалиции по возвращению депортированных украинских детей
Украинский ребенок. Иллюстративное фото: Telegram/Андрющенко
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Соединенные Штаты Америки стали официально участником Международной коалиции. Она выступает за возвращение украинских детей, депортированных в Россию.

Об этом сообщил уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец в Telegram в пятницу, 8 марта.

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"Также США подтвердили свою поддержку "Совместной декларации о создании Международной коалиции за возвращение украинских детей", инициированной Канадой и Украиной", — говорится в сообщении.

Участники заявили о необходимости справедливого разрешения ситуации с незаконно депортированными украинскими детьми.

Речь идет, в частности, о:

  • пункт 4 Украинской формулы мира и план действий Bring Kids Back UA — он объединяет усилия госорганов Украины, международных, общественных организаций и неравнодушных граждан по вопросу возвращения украинских детей;
  • приложение всех возможных усилий для возвращения украинских детей, в соответствии с наилучшими международными практиками, и поддержки их реинтеграции и воссоединения с семьями или устройства в семейные формы воспитания, в соответствии с наилучшими интересами ребенка;
  • привлечение к ответственности лиц, причастных к незаконной депортации и насильственному перемещению украинских детей, в соответствии с нормами международного права.

"Объединяемся в вопросе возвращения украинских детей и привлечения виновных к ответственности!", — заметил Лубинец.

Он подчеркнул, что мир поддерживает Украину и понимает всю ужасность преступлений, которые Россия совершает против украинских детей, поэтому наша цель вернуть их всех домой.

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Скриншот сообщения Лубинца
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Скриншот сообщения Лубинца

Напомним, в ООН призвали Россию прекратить депортацию украинских детей с временно оккупированных территорий Украины и вернуть их в семьи.

Также мы писали, что недавно прошло онлайн-заседание международной экспертной группы Bring Kids Back UA. Во время него были согласованы пути возвращения украинских детей, депортированных в Россию.

США
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депортация детей
Дмитрий Лубинец
оккупация
война в Украине

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