США присоединились к Международной коалиции по возвращению депортированных украинских детей
Соединенные Штаты Америки стали официально участником Международной коалиции. Она выступает за возвращение украинских детей, депортированных в Россию.
Об этом сообщил уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец в Telegram в пятницу, 8 марта.
Возвращение депортированных детей
"Также США подтвердили свою поддержку "Совместной декларации о создании Международной коалиции за возвращение украинских детей", инициированной Канадой и Украиной", — говорится в сообщении.
Участники заявили о необходимости справедливого разрешения ситуации с незаконно депортированными украинскими детьми.
Речь идет, в частности, о:
- пункт 4 Украинской формулы мира и план действий Bring Kids Back UA — он объединяет усилия госорганов Украины, международных, общественных организаций и неравнодушных граждан по вопросу возвращения украинских детей;
- приложение всех возможных усилий для возвращения украинских детей, в соответствии с наилучшими международными практиками, и поддержки их реинтеграции и воссоединения с семьями или устройства в семейные формы воспитания, в соответствии с наилучшими интересами ребенка;
- привлечение к ответственности лиц, причастных к незаконной депортации и насильственному перемещению украинских детей, в соответствии с нормами международного права.
"Объединяемся в вопросе возвращения украинских детей и привлечения виновных к ответственности!", — заметил Лубинец.
Он подчеркнул, что мир поддерживает Украину и понимает всю ужасность преступлений, которые Россия совершает против украинских детей, поэтому наша цель вернуть их всех домой.
Напомним, в ООН призвали Россию прекратить депортацию украинских детей с временно оккупированных территорий Украины и вернуть их в семьи.
Также мы писали, что недавно прошло онлайн-заседание международной экспертной группы Bring Kids Back UA. Во время него были согласованы пути возвращения украинских детей, депортированных в Россию.
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