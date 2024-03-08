В США арестовали военного, который продавал конфиденциальную информацию о войне в Украине

Прокурор Генри Левентис выступает во время пресс-конференции со следователями. Фото: AP

В Соединенных Штатах Америки арестовали военного по обвинению в продаже конфиденциальной информации. Она связана с силами американской армии и войной в Украине.

Об этом сообщает "Голос Америки" в пятницу, 8 марта.

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Аналитика разведки 24-летнего Корбейна Шульца обвинили по шести пунктам в сговоре с целью получения и разглашения военной оборонной информации и подкупе государственного служащего. Военного арестовали на границе штатов Теннесси и Кентукки вскоре после объявления обвинения.

Следствие утверждает, что Шульц, имея самый высокий уровень допуска к государственной тайне, вступил в сговор с лицом, известным только как "Заговорщик А", начиная с июня 2022 года, с целью раскрытия различных документов, фотографий и других материалов, связанных с национальной обороной США. Также следователи предполагают, что Шульц был завербован указанным лицом не только из-за его секретного допуска, но и потому, что ему было поручено собирать конфиденциальную военную информацию в США.

Часть информации, которую Шульц мог передать лицу, включала данные о высокомобильной артиллерийской ракетной системе HIMARS, гиперзвуковом оборудовании, исследованиях относительно будущих разработок вооруженных сил США и относительно военных учений и операций в ключевых странах, таких как Китай.

Также Шульца просили предоставить документы с подробным описанием выводов, которые можно вынести из войны России против Украины, и того, как эти данные можно применить в контексте помощи США Тайваню в случае нападения на остров.

Напомним, 8 марта Президент США Джо Байден провозгласил свою речь в Конгресс. Обращение глава государства начал с упоминания о помощи для Украины.

Также Соединенные Штаты Америки также официально стали участником Международной коалиции. Она выступает за возвращение украинских детей, депортированных в Россию.