Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow В США арестовали военного, который продавал конфиденциальную информацию о войне в Украине arrow

В США арестовали военного, который продавал конфиденциальную информацию о войне в Украине

8 марта 2024 23:08
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В США арестовали военного, который продавал конфиденциальную информацию о войне в Украине
Прокурор Генри Левентис выступает во время пресс-конференции со следователями. Фото: AP
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В Соединенных Штатах Америки арестовали военного по обвинению в продаже конфиденциальной информации. Она связана с силами американской армии и войной в Украине.

Об этом сообщает "Голос Америки" в пятницу, 8 марта.

Читайте также:

Продажа конфиденциальной информации в США

Аналитика разведки 24-летнего Корбейна Шульца обвинили по шести пунктам в сговоре с целью получения и разглашения военной оборонной информации и подкупе государственного служащего. Военного арестовали на границе штатов Теннесси и Кентукки вскоре после объявления обвинения.

Следствие утверждает, что Шульц, имея самый высокий уровень допуска к государственной тайне, вступил в сговор с лицом, известным только как "Заговорщик А", начиная с июня 2022 года, с целью раскрытия различных документов, фотографий и других материалов, связанных с национальной обороной США. Также следователи предполагают, что Шульц был завербован указанным лицом не только из-за его секретного допуска, но и потому, что ему было поручено собирать конфиденциальную военную информацию в США.

Часть информации, которую Шульц мог передать лицу, включала данные о высокомобильной артиллерийской ракетной системе HIMARS, гиперзвуковом оборудовании, исследованиях относительно будущих разработок вооруженных сил США и относительно военных учений и операций в ключевых странах, таких как Китай.

Также Шульца просили предоставить документы с подробным описанием выводов, которые можно вынести из войны России против Украины, и того, как эти данные можно применить в контексте помощи США Тайваню в случае нападения на остров.

Напомним, 8 марта Президент США Джо Байден провозгласил свою речь в Конгресс. Обращение глава государства начал с упоминания о помощи для Украины.

Также Соединенные Штаты Америки также официально стали участником Международной коалиции. Она выступает за возвращение украинских детей, депортированных в Россию.

США
война
Украина
информация
продажа

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:27 Украинских пенсионеров обяжут стать на военный учет — кого коснется

27 февраля 2024

20:00 В ТЦК придумали способ мобилизовать мужчин, имеющих право на отсрочку

1 марта 2024

12:23 Военные в Донецкой области присвоили и распродали три тонны продуктов, предназначенных для ВСУ

5 марта 2024
Новость с фото

16:57 Украинцы публично "разнесли" выступление актеров "Квартала 95"

4 марта 2024

00:36 Что делать, если в ТЦК требуют подписать документы об ознакомлении — ответ юриста

6 марта 2024

06:10 Индексация пенсий в регионах — где и кому теперь платят на 800 грн больше

29 февраля 2024

13:24 Сколько мужчин готовы мобилизоваться — результаты опроса

Новость с видео

19:27 Лица с инвалидностью в Украине должны подать документы в ТЦК — как это сделать

5 марта 2024

17:12 Стало известно, с кем встречается 19-летняя дочь Зеленского

7 марта 2024

07:13 Алексей Суханов признался, сколько денег от него потребовали за украинское гражданство