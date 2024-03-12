Військові складають боєприпаси. Ілюстративне фото: AP

Міністерство оборони США, опублікувало проект бюджету на 2025 фінансовий рік. В документі передбачено виділення значної суми — 300 млн доларів для допомоги Україні.

Про це повідомляє пресслужба Пентагону

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В бюджетному запиті на наступний фінансовий рік визначено, що запитується фінансування в розмірі 300 млн доларів для реалізації Ініціативи щодо сприяння безпеці України. Це рішення свідчить про рішучість США підтримати Україну в умовах визначеної "жорстокої та неспровокованої війни Путіна проти України".

"Результат жорстокої та неспровокованої війни Путіна проти України визначатиме глобальну безпеку на десятиліття вперед, і ми, як і раніше, сповнені рішучості йти назустріч цьому моменту", — зазначаеться у повідомленні.

Необхідно відзначити, що ця сума входить в загальний бюджет Пентагону на 2025 фінансовий рік, який адміністрація президента США Джо Байдена узгоджує з Конгресом.

Загалом адміністрація запитала майже 850 млрд доларів, що трошки менше, ніж минулого року. При цьому важливим є факт, що значна частина цієї суми передбачається для різних потреб ВПС США, зокрема 262,6 млрд доларів.

Нагадаємо, що до цього Адміністрація президента США Джо Байдена зважує, чи зможе вона залучити близько 200 мільйонів доларів фінансування армії США, щоб надати допомогу Україні.

Також ми писали про те, що Речник Пентагону генерал Патрік Райдер заявив, що Міністерство оборони США та адміністрація американського президента Джо Байдена закликають Конгрес до ухвалення пакета з додатковим фінансуванням для України в розмірі понад 60 млрд доларів.