Военные составляют боеприпасы. Иллюстративное фото: AP

Министерство обороны США, опубликовало проект бюджета на 2025 финансовый год. В документе предусмотрено выделение значительной суммы — 300 млн. долларов для помощи Украине.

Об этом сообщает пресс-служба Пентагона.

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В бюджетном запросе на следующий финансовый год определено, что запрашивается финансирование в размере 300 млн. долларов для реализации Инициативы по содействию безопасности Украины. Это решение свидетельствует о решимости США поддержать Украину в условиях определенной "жестокой и неспровоцированной войны Путина против Украины".

"Результат жестокой и неспровоцированной войны Путина против Украины будет определять глобальную безопасность на десятилетие вперед, и мы по-прежнему полны решимости идти навстречу этому моменту", — отмечается в сообщении.

Необходимо отметить, что эта сумма входит в общий бюджет Пентагона на 2025 год финансовый год, который администрация президента США Джо Байдена согласовывает с Конгрессом.

В общей сложности администрация спросила почти 850 млрд долларов, что немного меньше, чем в прошлом году. При этом важен факт, что значительная часть этой суммы предусматривается для различных нужд ВВС США, в том числе 262,6 млрд долларов.

Напомним, что до этого Администрация президента США Джо Байдена взвешивает, сможет ли она привлечь около 200 миллионов долларов финансирования армии США, чтобы оказать помощь Украине.

Также мы писали о том, что Спикер Пентагона генерал Патрик Райдер заявил, что Министерство обороны США и администрация американского президента Джо Байдена призывают Конгресс к принятию пакета с дополнительным финансированием для Украины в размере более 60 млрд долларов.