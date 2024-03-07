Білий дім розглядає залучення грошей Пентагона на допомогу Україні, — ЗМІ

Президент США Джо Байден. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Адміністрація президента США Джо Байдена зважує, чи зможе вона залучити близько 200 мільйонів доларів фінансування армії США, щоб надати допомогу Україні. Гроші можуть бути використані для оплати критично важливої ​​зброї, припасів та іншого обладнання.

Про це повідомляє Bloomberg.

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Зазначається, що наразі питання про пакет допомоги, за який має проголосувати Конгрес, залишається в "глухому куті", а Україні підтримка потрібна терміново.

"Фінансування може бути використане для оплати критично важливої ​​зброї, припасів та іншого обладнання, оскільки Україна стикається з нестачею артилерії, і це відбувається через невеликі територіальні просування російських військ за останні тижні", — йдеться у матеріалі.

В агентстві додали, що дебати щодо використання невеликої кількості резервів Пентагону підкреслюють шалені зусилля Білого дому знайти будь-яку можливу підтримку для України. Але можливе фінансування є мізерним у порівнянні з більш ніж 61 мільярдом доларів допомоги Україні, яку Байден попросив у Конгресу.

Нагадаємо, що лідери Конгресу погодилися на новий тимчасовий законопроєкт про витрати, щоб уникнути часткового закриття уряду. Цей документ допоможе уникнути проблем із федеральним фінансуванням, і також відкриває шлях саме для ухвалення нового фінансування допомоги Україні.

Також ми писали, що спікер Палати представників Майк Джонсон відповів, коли Конгрес ухвалить допомогу для України.